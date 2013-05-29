沪综指微收升 再创两个月新高

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透上海5月29日 - 中国股市沪综指周三微幅收升，再创逾两个月收盘新高，并为连续第四天上涨。分析师指出，虽然昨日因险资加仓推动金融地产等蓝筹股上涨，但是投资者对大盘股追涨兴趣不足，而近期的热点小盘股又因估值过高出现滞涨；在增量资金不足的情况下，大盘今日重又出现僵局，盘整格局较明显。
沪综指.SSEC收报2,324.017点，涨2.699点或0.12%，此前收盘高位是3月25日的2,326.715点；上海A股今日成交额为1,141亿元人民币，上日为1,201亿元。
“大盘股炒不起来，小盘股又被炒高了，不敢跟，股指总体还是盘整。”申银万国证券分析师钱启敏指出，目前大家的心态是大盘形态不坏就再观望一段时间，一旦技术形态转坏，就会争相出逃。
中国证券报周三报导，一些机构投资者近日连续申购大盘蓝筹指数基金。有一位基金公司人士透露，中国人寿已连续三天申购该公司旗下一只蓝筹指数基金，还有一些基金业人士表示，一些机构近日申购沪深300指数基金。
沪深300指数.CSI300收跌0.07%，报2,642.561点。沪深300指数期货主力6月合约尾盘报2,624.6点，持平，成交583,725手。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。