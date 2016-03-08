沪综指逆转收升实现六连涨 中小盘股逞强引领大盘翻红

路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二收市小升，实现六连涨。分析师指出，由于仍处熊市阶段，大盘五连涨后投资者趋向获利了结，今早承受抛压较大；午后随着中小盘股转强，市场人气活跃起来，低位承接力量加强，大盘尾市逆转翻红，不过成交量依然在低位。

沪综指.SSEC收报2,901.387点，涨4.047点或0.14%，盘中最大跌幅为3.27%。上证A股今日成交2,200亿元人民币，上日为2,081亿元。

“不要忘记近期反弹的大背景还是熊市，有一定涨幅后有些投资者就会获利了结。”国联证券分析师张晓春表示。

他认为，近日周期性股票上涨只是短期的结构性机会，很难持续；而且房市和黄金会分流一些资金，政策信号也没有大幅货币宽松的迹象，而只是强调结构调整，所以近期的反弹缺乏流动性支持。

创业板指数P收升2.50%，盘中一度下跌4.49%。而金融股等大盘股尾市亦大多由绿翻红，例如中国平安(601318.SS)收升0.81%，盘中跌幅一度达3.41%。

沪深300指数.CSI300收报3,107.67点，涨0.09%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,075.4点，涨0.23%，成交22,774手。130亿元额度的沪股通净买入2.02亿元。（完）