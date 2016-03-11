沪综指缩量收升 市场观望氛围浓厚量能继续萎缩

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份

路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。