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中国财经 | 2016年 3月 11日 星期五 15:18 BJT

沪综指缩量收升 市场观望氛围浓厚量能继续萎缩

路透北京3月11日 - 中国股市沪综指周五缩量收升。分析师指出，今天大盘低开震荡，成交量大幅萎缩，盘中反弹回抽力度较弱，整体盘面处于弱势格局中，尾盘指数在银行股等权重股的拉抬下勉强翻红，料后市大盘将继续下探。

沪综指.SSEC收报2,810.307点，涨5.581点或0.20%，该指数全周累计下跌2.22%。上证A股今日成交1,280亿元人民币，创两个月新低，此前成交量低点为2016年1月7日的799.8亿元；上日为1,411亿元，

“量缩得比较厉害，就是观望行情。”新时代证券策略分析师孙卫党指出。

方正证券策略分析师陈敏表示，整体而言，短期通胀上行的势头超出市场预期，将制约未来政策空间。同时投资者对通胀进一步抬头的担忧加剧，对市场的估值水平影响较大。

中国2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高。当月工业生产者出厂价格指数(PPI)则同比下跌4.9%。分析人士指出，预计3月CPI涨势会放缓，全年来看通胀风险不大。

银行股尾盘出现拉升走势，农业银行(601288.SS)收涨1.27%，中国银行(601988.SS)收涨1.49%。

沪深300指数.CSI300收报3,018.28点，涨0.17%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报2,986.6点，跌0.68%，成交19,754手。130亿元额度的沪股通净买入12.17亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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