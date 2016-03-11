沪综指缩量收升 市场观望氛围浓厚量能继续萎缩

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京3月11日 - 中国股市沪综指周五缩量收升。分析师指出，今天大盘低开震荡，成交量大幅萎缩，盘中反弹回抽力度较弱，整体盘面处于弱势格局中，尾盘指数在银行股等权重股的拉抬下勉强翻红，料后市大盘将继续下探。
沪综指.SSEC收报2,810.307点，涨5.581点或0.20%，该指数全周累计下跌2.22%。上证A股今日成交1,280亿元人民币，创两个月新低，此前成交量低点为2016年1月7日的799.8亿元；上日为1,411亿元，
“量缩得比较厉害，就是观望行情。”新时代证券策略分析师孙卫党指出。
方正证券策略分析师陈敏表示，整体而言，短期通胀上行的势头超出市场预期，将制约未来政策空间。同时投资者对通胀进一步抬头的担忧加剧，对市场的估值水平影响较大。
中国2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高。当月工业生产者出厂价格指数(PPI)则同比下跌4.9%。分析人士指出，预计3月CPI涨势会放缓，全年来看通胀风险不大。
银行股尾盘出现拉升走势，农业银行(601288.SS)收涨1.27%，中国银行(601988.SS)收涨1.49%。
沪深300指数.CSI300收报3,018.28点，涨0.17%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报2,986.6点，跌0.68%，成交19,754手。130亿元额度的沪股通净买入12.17亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。