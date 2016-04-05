沪综指收涨1.4%至近三个月新高 基本面趋暖令风险偏好上升

路透上海4月5日 - 中国股市沪综指周二收升1.4%，创下近三个月收盘新高。分析师指出，经济基本面出现趋稳向好信号，短期内美国加息等利空因素出现概率较小，再加上银行债转股消息带来一些想象空间，市场风险偏好上升；今日在中小盘股领涨下，大盘录得连四日涨势。

沪综指.SSEC收报3,053.065点，涨43.536点或1.447%，此前收盘高点为1月8日的3,186.41点；上证A股今日成交2,752亿元人民币，较上日的2,165亿元增近三成。

“4月是一个好的时间窗口，再不抓紧，就没行情了。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示，近期美联储加息的概率不大，给大盘创造一个相对稳定的外部环境。

私募基金星石投资指出，经济大幅下行风险继续下降，经济企稳可期；稳健偏松的货币政策仍在延续；监管层对资本市场呵护不断，低迷的市场情绪正逐步修复；加上美联储主席叶伦近日鸽派言论使得外部风险因素也在逐步改善。因此对后市仍保持相对乐观态度，未来震荡上行趋势不改。

中国央行研究局首席经济学家马骏对媒体表示，近期数据已显示出中国经济复苏的迹象，国际评级机构下调中国主权展望评级等行为似乎是对中国经济走势在作简单外推，其判断过于悲观。

中小盘股表现活跃，创业板指数P收升3.36%。而市场对于银行拟实施债转股的消息有一些争论，今日银行股表现平静，上证银行股指数.SSEBKI收升0.17%。

据财新网报导，中国首批债转股规模为一万亿元；且首批债转股试点包括国家开发银行、中国银行(3988.HK)601988.ss、工商银行(1398.HK)(601398.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)等。

沪深300指数.CSI300收报3,264.486点，涨1.32%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,236.2点，涨1.47%，成交19,764手。130亿元额度的沪股通净买入3.4亿元。（完）