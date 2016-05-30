权重股持续护盘助沪综指小幅收升 A股成交额再创近五个月新低

路透北京5月30日 - 中国股市沪综指周一小幅收升。分析师指出，受周末多重利空因素影响，今日早盘股指低开低走，中小板、创业板跌幅明显，随即权重股再次担起护盘重任，终盘股指翻红但成交萎缩，A股成交额再创近五个月新低。目前市场关注的几大问题仍不明朗，投资者继续等待观望，料短期继续弱势震荡。

沪综指.SSEC收报2,822.451点，涨1.405点或0.05%。上证A股今日成交1,154亿元人民币，上日为1,237亿元。此前成交低点为1月7日的796亿元（当日因触发熔断机制全天交易不足15分钟）。

“现在还是一个横盘，从技术层面看，2,800点还是具备一定的支撑。”首创证券策略分析师邵帅认为，今天早盘低开是受到人民币中间价创新低的影响，另外受新三板分层的影响，中小盘股估值空间受到制约，因此早盘中小板、创业板跌幅更明显。

他并称，美联储6月份加息情况及对人民币汇率的影响、中国5月份国内经济状况，以及6月底管理层将对下半年政策进行整体定调的情况都备受市场关注。上述因素均不明朗前投资者将继续等待观望。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。

中国全国中小企业股份转让系统挂牌公司（新三板）周五发布分层管理办法，设置三套并行标准，并对创新层挂牌公司设置了维持标准。分层后，新三板将针对创新层和基础层挂牌公司采取差异化制度安排。此外，新三板高度重视市场流动性问题，目前正根据市场的发展情况，研究解决流动性的措施。

上证银行股指数收涨1.03%，北京银行(601169.SS)收升2.23%；创业板指数P则收跌0.549%。

沪深300指数.CSI300收报3,066.71点，涨0.14%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,036.6点，涨0.11%，成交13,652手。130亿元额度的沪股通净买入29.85亿元。（完）