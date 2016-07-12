沪综指收升1.8%创近三个月新高 市场风格转向二线蓝筹股

路透北京7月12日 - 中国股市沪综指周二收升1.8%，创近三个月新高。分析师指出，今日大盘早盘略有回调后获得支撑，午后震荡高走，市场风格明显切换，二线蓝筹股成为带动大盘走强的主力，中药、家电板块领涨；在权重板块带动下，场内人气也有所回升，近期沪综指面临3,100点附近的筹码密集区域，多空双方或在此位置进行争夺。

沪综指.SSEC收报3,049.38点，涨54.46点或1.82%，此前收盘高点为4月15日的3,078.12点；上证A股今日成交2,862亿元人民币，上日为2,679亿元。

“市场想要做出把行情持续下去的努力，然后就做一些风格上的切换。”光大证券策略分析师徐沛东称。

他并认为，次新股作为此前龙头板块，经过连涨后已处于高位，短期上涨势头减弱，市场集中资金去拉抬部分前期滞涨板块。另外，近期国企改革提速超市场预期，同时洪灾对大宗商品价格形成支撑，市场对供给侧改革造成的供给收缩预期逐渐加强，刺激煤炭、钢铁等周期股价格出现回升。

国家主席习近平近日指出，要以推进供给侧结构性改革为主线，有力、有度、有效落实好“三去一降一补”重点任务；引导好发展预期，用稳定的宏观经济政策稳定社会预期，用重大改革举措落地增强发展信心。

美的集团(000333.SZ)、葵花药业(002737.SZ)、新光药业(300519.SZ)涨停报收，青岛海尔(600690.SS)收涨9.29%。

沪深300指数.CSI300收报3,273.18点，涨2.18%,；沪深300指数期货主力7月合约CIFN6收盘报3,262点，涨2.05%，成交15,305手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入18.2亿元。（完）