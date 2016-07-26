沪综指收升逾1% 深交所遏制题材炒作令蓝筹股受宠

路透上海7月26日 - 中国股市沪综指周二收升逾1%，创两周最大单日涨幅。分析师指出，深交所近期连续发文强调市场监管，尤其是今日明确指出要遏制题材炒作，使得近期热炒概念之风有所降温，短线资金转向蓝筹股，推动大盘从容上涨。

沪综指.SSEC收报3,050.166点，涨34.338点或1.14%，此前最大单日涨幅为7月12日的1.82%；上证A股今日成交1,847亿元人民币，上日为1,746亿元。

“深交所要遏制炒作，会引导资金流向蓝筹股，你看今天中盘蓝筹走势挺强。”长江证券策略分析师宋中庆指出。

他说，鉴于沪综指3,000点整数关口附近及20日均线支撑力度较强，对大盘短期走势持相对乐观态度。

深交所官方微博周二称，针对“虚拟现实”、“石墨烯”、“人工智能”、“PE+上市公司”、资本系或合伙企业入主上市公司等热点题材，深交所将保持高度敏感，督促公司准确、完整地披露具体情况和对公司的影响，并对存在的风险进行充分揭示，同时细化停牌冷却、内幕交易核查制度，果断遏制市场炒作。