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中国财经 | 2016年 7月 26日 星期二 15:18 BJT

沪综指收升逾1% 深交所遏制题材炒作令蓝筹股受宠

路透上海7月26日 - 中国股市沪综指周二收升逾1%，创两周最大单日涨幅。分析师指出，深交所近期连续发文强调市场监管，尤其是今日明确指出要遏制题材炒作，使得近期热炒概念之风有所降温，短线资金转向蓝筹股，推动大盘从容上涨。

沪综指.SSEC收报3,050.166点，涨34.338点或1.14%，此前最大单日涨幅为7月12日的1.82%；上证A股今日成交1,847亿元人民币，上日为1,746亿元。

“深交所要遏制炒作，会引导资金流向蓝筹股，你看今天中盘蓝筹走势挺强。”长江证券策略分析师宋中庆指出。

他说，鉴于沪综指3,000点整数关口附近及20日均线支撑力度较强，对大盘短期走势持相对乐观态度。

深交所官方微博周二称，针对“虚拟现实”、“石墨烯”、“人工智能”、“PE+上市公司”、资本系或合伙企业入主上市公司等热点题材，深交所将保持高度敏感，督促公司准确、完整地披露具体情况和对公司的影响，并对存在的风险进行充分揭示，同时细化停牌冷却、内幕交易核查制度，果断遏制市场炒作。

白酒股成为今日盘中亮点，整体大幅上涨，老白干酒(600559.SS)收升6.28%。

沪深300指数.CSI300收报3,269.588点，涨1.2%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,247点，涨1.49%，成交11,772手。130亿元额度的沪股通净买入5.6亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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