沪综指收升3.3%创近三个月最大单日涨幅 券商、保险股领涨

路透北京5月31日 - 中国股市沪综指周二收升3.3%，创近三个月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘强劲反弹，券商、保险股等非银金融类股票领涨，午后沪综指平盘调整，而以创业板为代表的中小盘股发力接过领涨大旗，今日沪综指已填补5月9日下跌缺口，但盘中热点切换较快，后续行情持续性尚有待观察。

沪综指.SSEC收报2,916.616点，涨94.165点或3.34%，此前最大单日涨幅为3月2日的4.26%，本月沪综指下跌0.74%；上证A股今日成交2,356亿元人民币，创近一个半月新高，上日为1,154亿元。

“前期盘跌的时间太长了，然后前期外围市场持续回暖，近期境外资金连续大幅买入，明晟是否纳入A股指数将于6月15日宣布，（市场）有这个预期。我觉得短期应该是一个底部反弹。”国都证券分析师肖世俊表示。

光大证券策略分析师徐沛东认为，今日市场反弹过快，日内完成蓝筹股和中小盘股的热点切换，大盘可能在透支深港通和MSCI所带来的政策红利，明日沪综指将面临获利和套牢盘双重压力。市场对此轮反弹行情有所期盼，不过短期涨幅过大，行情很难持续。

中国国家主席习近平周一称，实施创新驱动发展战略，是加快转变经济发展方式、破解经济发展深层次矛盾和问题的必然选择，是更好引领中国经济发展新常态、保持经济持续健康发展的必然选择。李克强则指出，创新既是我国实现“双中高”的重要支撑，也是推进供给侧结构性改革的重要内容和培育国际竞争新优势的重要依托。

高盛将MSCI明晟把中国内地股市纳入其指标指数的机率提高至70%，指因北京近期采取措施消除针对国际投资机构投资其股票市场的障碍。近几周，已经有贝莱德(BLK)、坦伯顿(Templeton)新兴市场基金经理人莫比尔斯(Mark Mobius)等投资者和经纪商赞许北京的举措。MSCI明晟将在6月14日公布其决定。

上证银行股指数.SSEBKI收涨1.92%，东吴证券(601555.SS)、东兴证券(601198.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,169.56点，涨3.35%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,158.8点，涨4.05%，成交21,142手。130亿元额度的沪股通净买入37.71亿元。（完）