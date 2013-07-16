沪综指小幅收升 市场谨慎观望等待政策面更多信号

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透上海7月16日 - 中国股市沪综指周二小幅收升。分析师指出，市场对政策面未来刺激的力度和方向仍未清晰，因此观望情绪浓厚，预期股市需要政策面的更多信号才能走出底部，在此之前料会继续震荡。
沪综指.SSEC收报2,065.720点，涨6.330点，或0.31%。上海A股今日成交额为827亿元人民币，上日为879亿元。
“大盘还是一个政策市吧，需要更多政策面的兑现来刺激，目前看来还不清晰，所以还会震荡一段时间。”湘财证券分析师朱礼旭指出。
他并认为，在股市震荡期间，活跃板块一般表现为主题类，消费类等板块轮动，比如今天消费类都表现不错。
沪深300指数.CSI300收涨0.46%，报2,317.848点。沪深300指数期货主力7月合约尾盘报2,309.8点，涨0.79%，成交809,174手。(完)
(发稿 徐永；审校 张喜良)
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