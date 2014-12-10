焦点：中国股民跑步追牛市 但高风险保证金交易刺激市场震荡

12月8日，上海一家券商机构内的投资者在观看屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

路透上海12月10日 - 中国互联网投资理财公司金斧子的网站(Jinfuzi.com)上写道：“高杠杆，低门槛。A股在上涨，现在不投入资金，更待何时？”看起来现在许多人选择利用低息信贷，搭上股市大涨的列车。

金斧子的融资门槛低至2000元，最高可向投资者提供10倍配资，用于投资股票和期货。

这家P2P网贷机构不需为招揽客户发愁，最近几周中国指标股指成交规模创下纪录高位，仅仅12个交易日内，平均股价上涨超过30%。

在中国人民银行11月21日意外降息之后，占股市成交量60-80%的普通投资者跑步入市，券商和影子银行业者也一拥而上，帮助投资者通过保证金交易投资证券。

“保证金交易显然在近来股市的大涨中扮演了重要角色，政府很担心，”NSBO的Oliver Barron周二在研报中写道，他估计周一中国股市的保证金交易规模约为1,640亿元人民币，相当于股市总交易额的17%。

中国监管机构在过去两年放宽了对保证金交易的限制，行情好的时候，保证金交易可以让投资者以小额自有资金赚大钱，但在股市下跌时风险也很大。

周二中国沪综指.SSEC重挫超过5%，创下五年来最大单日跌幅，有些投资者可能已经后悔冒险。

特别是那些抵押上房产，以赶上股市上涨并抵消房价下跌影响的投资者。

杭州乾腾资产管理公司Yu总裁说，“我们向客户提供个人房产抵押贷款服务。”

“我们手头有大量资金，签约之后客户可立刻获得资金。”

Yu拒绝说明该公司如何评估借款人违约概率。

分析师担心，中国金融业普遍缺乏严谨的风险评估和尽职调查。

**保证金陷阱**

市场大幅震荡时，小投资者最容易身受其害。

北京Gavekal Dragonomics分析师Thomas Gatley相信，市场剧烈震荡，至少在一定程度上应归咎于杠杆过高。

当然，股市劲扬从很多方面看来都是好事。上市公司和待上市的诸多公司当然欢迎股市上涨，而中国政府或也乐见股市走升，因政府正疲于应对经济放缓，担心楼市降温会进一步侵蚀消费者信心。

但政府希望市场波动更为有序。有人认为，股市周二大幅回调，一定程度上是公司债市场杠杆操作受到监管打击所引起的反应。(完)

(编译 李春喜/王颖；审校 杜明霞/龚芳)

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