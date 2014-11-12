对冲中概股下跌风险的成本高涨 提防行情大幅波动

路透纽约11月11日 - 中国经济前路的不确定性促使投资者保持谨慎，他们正通过期权市场防范中概股个股出现大幅波动的风险。

虽然美国股市已经摆脱了10月中旬的回调走势，但最近几周的期权市场数据显示，交易商在继续推高对冲中国概念股下跌风险的成本。

对应SPDR S&P 500 ETF(SPY.P)和iShares中国大型股ETF(FXI.P)，衡量股票大幅波动风险的30天期隐含波动率在10月中旬曾分别急升至22%和26%。

随着市况趋于平静，预期波动率也已下降，但最近iShares中国大型股ETF的波动率再度上升。追踪标普500指数的SPDR S&P 500 ETF的隐含波动率周二触及11.9%。但据Livevol数据，包含主要中国企业的最大ETF--iShares FXI ETF的隐含波动率攀升至22.3%。

“我们看到了一个全新的模式，美国的风险明显下降的同时中国的风险却在上升，”Capital Market Laboratories执行长Ophir Gottlieb说。

自10月15日来SPY已上涨9%，FXI同期上升4%。

BGC Partners股票衍生部门策略师Jared Woodard表示，ETF的表现及其相应的隐含波动率的走势意味着，现在对冲中概股价格波动风险的成本比几个月前要高。

对冲中概股下跌风险成本增加之际，本周将有多家中国大公司公布财报，包括网易(NTES.O)和易车网(BITA.N)等。

Woodard指出，易车网期权反映出财报发布后隐含波动率将在9%。该公司将在周五公布财报。

他说道，造成这种情况的部分原因可能是美国市场表现强劲，而中国经济数据疲弱或许也带来影响。(完)

(编译 白云/孙茉莉; 审校 徐文焰)

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