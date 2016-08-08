新三板规定挂牌公司募集资金应用于公司主营及相关业务领域

路透北京8月8日 - 中国场外交易市场--全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）周一发布通知称，挂牌公司募集资金应用于公司主营业务及相关业务领域。暂时闲置的募集资金可进行现金管理，经必要程序并披露后，可投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。

新三板网站刊登通知称，除金融类企业外，募集资金不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

挂牌公司应防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益；并应按照发行方案中披露的募集资金用途使用资金。

同时，挂牌公司应建立募集资金内部控制制度，明确资金使用的风控措施及信息披露要求，资金应存放于募集资金专项账户，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。挂牌公司股票发行方案中应详细披露本次发行募集资金的用途，并披露前次发行募集资金的使用情况。

对于挂牌公司股票发行认购协议，新三板要求，认购协议中挂牌公司不得作为特殊条款的义务承担主体，不存在限制挂牌公司未来股票发行融资的价格，或强制要求挂牌公司进行权益分派的情形等。

另外，新三板表示，对小额贷款公司等具有金融属性的挂牌公司在监管政策明确前，应暂停股票发行、重大资产重组等相关业务。收购人在收购挂牌公司时，应承诺收购后不将其控制的其他具有金融属性的企业注入挂牌公司，被收购的挂牌公司不得经营其他具有金融属性的业务。（完）

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