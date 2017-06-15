焦点：中国A股减持新规打乱私募基金退出节奏 长期投资理念将获加固

作者/林琦

路透上海6月15日 - 有道是城门失火、殃及池鱼，中国证监会5月末出台的上市公司大股东减持新规，令私募股权投资基金措手不及，其投资项目的退出节奏由此被打乱。

业内人士指出，在鼓励长期投资的大环境下，减持新规对投资于初创期企业的创投等影响有限，而期望短线获利的Pre-IPO策略、定增策略的私募股权投资基金将承受较大打击。未来私募基金生态圈或会有一些悄然的变化，例如私募基金的存续期延长，追求中长期回报的投资理念将更占上风。

“新规出台后，对私募基金的退出计划将有一定影响，但冲击不会特别大，主要体现在对私募股权投资基金的退出节奏上，或将有所放缓，退出周期有望拉长。”清科研究中心分析师张蕾指出。

她说，根据清科的调研，一些投资机构已希望在未来新基金募集时可以得到LP（有限合伙人）的支持，给予基金更长的期限；在退出期限、退出比例方面或将更加灵活地进行LPA（有限合伙协议）条款的设置。

中国证监会此前发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善大宗交易“过桥减持”监管安排等。其中新增的规定包括：持股5%以上的大股东，一年或三年限售期满后，三个月内减持额不得超过总股本1%；若以协议转让等方式减持股份的，受让方在持股满六个月后也需遵守这一规定。

理论上说，大股东、特定股东通过集中竞价交易一年最多可减持4%；通过大宗交易每年最多可减持8%；两种方式结合大股东一年最多可减持12%。而此前大股东在限售期满后即可减持，对大宗交易受让方亦没有减持规模上的限制。

在国内风险资本行业，私募股权基金的存续期往往是“5＋2”，即五年投资期＋两年退出期；而PRE-IPO基金和定增策略基金的期限更短一些，往往只有两三年。

**各方感受不一**

一些私募股权基金经理坦承，减持新规给他们带来一些不利影响，但他们大多认为，这对基金运作和投资回报而言，没有太大的影响。

“这会延缓我们的退出速度，...对基金的回报应属中性吧。”国内大型本土创投公司--达晨创投执行合伙人、总裁肖冰表示，好的公司上市后还会继续成长，10倍20倍都有可能，伟大的公司，永远不卖才好。

达晨创投、深创投等一些知名本土创投是国内A股首次公开发行（IPO）市场的常客，仅达晨创投今年以来已有13个投资项目实现A股IPO。

但风投资本始终存在项目退出的需求，肖冰透露，公司已考虑寻求一些长线投资者来接盘，目前与一些价值投资者沟通过，他们都很感兴趣，因为希望退出的项目质地都不错。

而国内一家知名私募的创始合伙人则指出，按照新规定大股东一年可至多减持12%股份，其实这与他们基金减持的节奏比较吻合的。

“我们一般的持股比例在5-15%，...我们也希望退出过程不会对市场产生冲击，而是一个逐步退出的过程。”不过他预期，近阶段PRE-IPO基金的日子可能会比较难过。

对于主要投资初创期企业的创投基金（VC）而言，更是感受不到寒意。

景旭创投总裁、管理合伙人钱庭栀表示，对投资早期项目的vc而言，没有什么实质影响，因为绝大部分项目都是等不到IPO的。

一家专注于大健康和科技领域的投资机构人士亦指出，在大健康领域，生物医药、基因检测、医药研发等细分领域的企业目前很少有创业公司能达到年净利3,000万元的上市门槛，因此从退出渠道而言，IPO并非主渠道，项目出售或寻求海外上市，可能是较为常见的。

“我们现在不会考虑这个（减持）政策的影响，虽然我们一两个项目会考虑A股上市，但那也是三五年后的事情。”他说。

**着眼未来**

歌斐资产创始合伙人、董事长兼CEO殷哲表示，“政策只能改变短期，我们应看到长期趋势。”

他说，从资本市场看，长期投资趋势依旧存在，中国需要创业创新、新商业模式来推动经济转型，现在国内的投资机会还很多。

清科张蕾认为，减持新规发布后，未来PE机构在投资策略上也会做出一定调整，比如，加大对成长性较好企业的关注，放低对Pre-IPO项目的关注度，当然具体操作要根据机构本身的投资策略。这也符合本次减持新规对市场的引导，有助于市场回归价值投资。

她说，对于PE基金而言，新政有助于其上市后与大股东的长期战略合作，并从企业内在价值提升中获取长期收益。而大量依赖定增、Pre-IPO等方式生存的私募股权机构可能被迫转型，未来私募股权基金的生存方式将更多回归长期投资、价值投资路径。

香颂资本董事沈萌表示，本次减持新规的出台，可以让大股东的减持周期尽可能拉长，使二级市场的波动相对平滑一些，有助于资本市场维稳目标的实现。

“感觉上，（减持新政）不象是长期的行政措施，更象是为了短期目标出的临时措施。”他说。（完）