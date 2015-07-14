中国股市大跌可能拖慢人民币纳入SDR货币篮子的进程

路透纽约7月13日 - 中国股市近期在短短几周时间里大跌25%，打乱了将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)全球储备货币篮子的进程。

如果像许多人目前预期的那样，中国政府被迫干预人民币汇率，以抵挡股市下跌带来的贬值压力，那些希望放慢人民币纳入SDR步伐的人将更有底气。

“在中国股市触顶后，人民币被纳入SDR的机率在过去三周明显下降，”美银美林利率与汇率策略主管David Woo指出。

“政府正加大力度管控经济，这种局面也可能延伸至外汇市场。而这与美国与IMF希望看到的人民币汇率自由化进展恰恰相反，从而让他们找到理由，说明人民币仍未达到纳入SDR的标准。”

如果人民币加入SDR货币篮子，将是新兴市场货币首次被纳入，这一进程也将提升中国对IMF的影响力。

如果错过了五年一次的SDR检视，将是对中国政府的沉重打击。为了让人民币跻身全球储备货币行列，中国政府在放松汇率管制方面已经作出了很多让步。(完)

(编译 徐文焰；审校 屈桂娟)

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