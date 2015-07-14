中国股市大跌可能拖慢人民币纳入SDR货币篮子的进程

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透纽约7月13日 - 中国股市近期在短短几周时间里大跌25%，打乱了将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)全球储备货币篮子的进程。
如果像许多人目前预期的那样，中国政府被迫干预人民币汇率，以抵挡股市下跌带来的贬值压力，那些希望放慢人民币纳入SDR步伐的人将更有底气。
“在中国股市触顶后，人民币被纳入SDR的机率在过去三周明显下降，”美银美林利率与汇率策略主管David Woo指出。
“政府正加大力度管控经济，这种局面也可能延伸至外汇市场。而这与美国与IMF希望看到的人民币汇率自由化进展恰恰相反，从而让他们找到理由，说明人民币仍未达到纳入SDR的标准。”
如果人民币加入SDR货币篮子，将是新兴市场货币首次被纳入，这一进程也将提升中国对IMF的影响力。
如果错过了五年一次的SDR检视，将是对中国政府的沉重打击。为了让人民币跻身全球储备货币行列，中国政府在放松汇率管制方面已经作出了很多让步。(完)
(编译 徐文焰；审校 屈桂娟)
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