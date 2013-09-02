沪综指收盘近持平 PMI数据虽好但前期热点获利抛压较重

路透上海9月2日 - 中国股市沪综指周一呈现小幅震荡，收市近持平。分析师指出，最新公布的PMI数据继续释放国内经济企稳向好，刺激建材、机械等周期板块上涨，不过前期热炒的自由贸易区概念股大多因获利抛压的出现而走软，正负因素相抵，大盘处于上下两难的僵局中。

沪综指.SSEC收报2,098.448点，微涨0.066点；上海A股今日成交额为1,207亿元人民币，上日为1,315亿元.

“数据是不错，蓝筹股有所反应，不过自贸区概念股前期炒的太凶，获利盘出来对大盘有一定的拖累。”长江证券分析师宋中庆指出。

他预计，明天大盘可能还会延续震荡走势，继续消化获利浮筹压力。

周日公布的中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51，为去年4月以来最高位。而汇丰/Markit周一联合公布，中国8月制造业PMI指数终值升至50.1，四个月来首度回升至50上方，新订单和产出等分项指数亦重归荣枯线上，较前月大幅改善。

自贸区概念股占据沪深两市跌幅榜前列，例如厦门港务(000905.SZ)收于跌停价6.11元，跌0.68元。

沪深300指数.CSI300收涨0.28%，报2,320.344点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,315点，涨0.56%，成交777,858手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。