沪综指收涨 汇丰PMI终值下修难改持股过节气氛

路透上海9月30日 - 中国股市沪综指周一收市上涨。分析师指出，随着自贸区概念等热点板块止跌，大盘总体做空动能已不大。虽然汇丰PMI终值有所下修，但投资者预期长假后基本面企稳趋势会延续，相多人仍选择持股过节，大盘呈现震荡盘升格局。

沪综指.SSEC收报2,174.665点，涨14.638点或0.68%，本月累计涨幅3.6%，连续三个月上涨。上证A股今日成交额为886亿元人民币，上日为974亿元。

“按以往惯例，春节和国庆两个长假后多数是上涨，而且估计本次长假期间变数亦不会太大，因此大家喜欢持股过节。”长江证券分析师宋中庆指出。

上周五沪综指已终结三连跌，出现企稳趋势。因国庆假期，中国股市自周二(10月1日)起持续休市，直至下周二(10月8日)恢复交易。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值下修至50.2，较初值51.2大幅向下调整1个点，仅略高于8月终值50.1。不过，这仍然是该指数连续第二个月处在荣枯分水岭上方。

沪深300指数.CSI300收升0.59%，报2,409.037点；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,411.2点，升0.58%，成交462,220手。(完)

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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