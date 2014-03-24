沪综指收升至近三周新高 京津冀一体化消息提振地产板块上扬

路透北京3月24日 -中国股市沪综指周一连续第二个交易日收升。有关京津冀一体化的消息提振相关地域地产板块和其他个股上扬，银行股亦维持高位震荡。分析师指出，短期市场将呈现反复震荡，政策预期的变化将决定大盘后期走势。

沪综指收盘报2,066.279点，涨18.66点或0.91%。上证A股今日成交额1,101亿元人民币，上日为1,092亿元。

“今天其实涨得比较多的是地产，主要集中在河北和天津，这些地产股的上涨是在炒京津冀概念。”方正证券分析师陈敏称。

他表示，今日地产板块受此前房地产再融资松绑和京津冀区域概念升级影响大涨，但当前单个消息对整个市场影响力度有限，更多体现为阶段性和结构性的市场机会。

据中国证券报报导，京津冀协同发展相关自贸区规划有望近期出台。京津冀自贸区的“主战场”很可能在京唐港和曹妃甸，与之相关的诸多实质性政策措施有望在未来两个月陆续落地。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨1.08%，北辰实业(601588.SS)、唐山港(601000.SS)均涨停报收。

陈敏并指出，优先股的政策对市场是利好，但不会改变市场运行趋势和结构。

中国证监会周五推出优先股、新股发行和创业板融资三项新政，针对困扰市场的一些新老问题给出透明、可操作的一揽子方案。

沪深300指数.CSI300收报2,176.554点，涨0.82%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,152.0点，涨0.13%，成交676,732手。

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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