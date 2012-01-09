A股全年区间在2,000-3,200点--瑞银

瑞银中国首席策略分析师陈李指出,上半年行业配置思路依然偏防御,大盘股或将明显跑赢小盘股,汽车、地产、重卡和水泥板块或许能在上半年的反弹中有所表现.而投资主题将会包括物流、环保、军工和服务业等.

他预计,今年全部A股公司利润增长12%,其中金融行业利润增长14%;非金融企业增速为8%,而且非金融企业在今年四个季度中的盈利状况会有较大差异,第一季可能同比下降一成,而到第四季或会同比增长两成.

他称,如果今年企业盈利增速及拐点如同预期,且明年一季度盈利增速继续保持在20%,A股动态市盈率可能达到14倍,那麽上证综指有望超越3,200点.

不过他亦提醒,A股庞大的总市值和持续不断的巨量股票供应,将对大盘形成制约.如果股市表现不足以吸引社会资金调整其资金配置结构,那麽指数的上行空间将有限.

陈李还指出,若外汇占款持续下滑令流动性持续紧张、全年信贷投放过低、监管层严厉打击内幕交易及企业盈利持续下滑等利空因素超出市场预期,或会令大盘跌破目前获得大多人认同的2,200点底部位置.

受温家宝总理希望提振股市信心言论激励及及12月份新增贷款及广义货币(M2)同比增速均超出预期,中国股市沪综指周一放量收扬2.9%,并创近三个月来最大单日涨幅.

此前受中国经济降温疑虑及上市公司业绩下滑的担忧,沪综指已连续九周下跌,上周五盘中创下近34个月新低,市场人气极为萎靡.2011年全年,沪综指累计跌幅逾21%.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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