沪综指再创逾两月收盘新高

路透北京2月10日电---中国股市沪综指周五小幅收升,再创逾两月新高.地产股受芜湖楼市微调政策提振走强,并带动大盘一度上攻,但稍早公布的1月贸易数据意外负增长,则缩减大盘涨幅.分析师预计,短线股指仍有震荡上行空间.

沪综指.SSEC收报2,351.981点,涨2.392点,或0.1%,盘中最高摸至2,368.98点;本周为连续第四周上涨,累计升0.93%.今日沪市A股成交额为820亿元人民币,上个交易日为894亿元.

银河证券首席策略分析师秦晓斌表示,1月贸易数据远逊市场预期,增加了形势的曲折性和复杂性.大盘短期可能仍以小幅震荡为主,并需观察其他数据和海外市场变化.不过,预计震荡後仍有继续向上的可能性和空间.

中国1月进出口双双陷入负增长并创逾两年新低.尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.

上海地产类指数.SSEP收扬3.03%,早盘一度大涨4.2%,地产股龙头--万科A(000002.SZ)亦涨1.95%,收报7.85元.

安徽芜湖市周四出台楼市微调政策,将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.分析人士指出,此为利好消息,未来或将有更多三四线城市加入鼓励刚性需求的行列.

沪深300指数2月合约尾盘报2,533.0点,跌0.05%,成交量为402,121手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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