沪综指缩量收平 连续第五周上涨

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京2月17日电---中国股市沪综指周五几近收平.央行表示今年中国金融稳定形势更加严峻,令市场交投趋谨慎.尽管金融等权重股领涨大盘,但由於缺乏量能配合,沪综指仅微幅收高,但仍然连续第五周录得上涨.
沪综指.SSEC收报2,357.181点,涨0.321点或0.01%.本周为连续第五周上涨,累计涨幅为0.221%.今日沪市A股成交金额大减逾两成至650亿元人民币,上日为836亿元.
浙商证券策略分析师王伟俊称,目前中小盘股估值偏高,而权重股已连续三周横盘整理,若下周大盘股未能涨起来,市场在流动性等方面也无好消息,则股指往下调整概率偏大.
中国央行副行长刘士余周四表示,2012年,中国经济金融所面临的国际国内环境更加复杂,金融稳定形势更加严峻.需要进一步强化金融稳定重点领域和热点问题的分析研究.
今日金融股领涨护盘,上证180金融指数.SSE180FI涨0.46%.
今日是沪深300指数2月合约到期日,3月合约尾盘报2,549.0点,涨0.54%,成交量为361,753手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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