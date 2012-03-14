沪综指由升转跌 放量收挫2.6%

路透北京3月14日电---中国股市沪综指周三由升转跌,午盘大幅跳水并最终放量收挫2.63%,创三个半月最大单日跌幅,为期两周的中国两会(人大和政协)今日结束,市场心态转趋谨慎,个股套现压力集中体现,分析人士表示,股指短期将进入调整.

沪综指.SSEC收报2,391.230点,跌64.565点,创下去年11月30日以来最大单日跌幅,当日为下跌3.27%.今日沪市A股成交金额大增至1,702.5亿元人民币,上日为1,022.8亿元.

国务院总理温家宝重申房地产调控不能放松的言论,令房地产板块明显承压.地产股午後大幅下挫,沪指地产指数.SSEP收挫3.73%;大型地产商保利地产(600048.SS)收报11元,下挫3%.

"两会结束让投资者觉得是行情结束的一个标志,而且本身也有一些套现卖出的冲动."华西证券策略分析师曹雪峰表示.

他并指出,温家宝总理在记者会上的一些言论可能让投资者对後市有了些不太乐观的预期,如担心今年经济形势可能较为困难,房地产调控还未结束等,并造成对宏观调控放松预期的变化.

曹雪峰认为,从今天市场表现看,两会行情应已结束,预计後市大盘将进入回落调整,并在2,350-2,450点区间进行震荡.

温家宝周三在中国两会举行的中外记者会上重申,房地产调控不能放松,并表示,合理的房价应该是使房价与居民的收入相适应,房价与投入和合理的利润相匹配.现在房价还远远没有回到合理价位.

沪深300指数3月合约尾盘报2,613.2点,跌2.38%,成交量为184,947手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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