沪综指收升1.8%至逾一个半月新高

路透北京5月2日电---中国股市沪综指周三放量收升1.8%,五一假期间利好频传令市场信心升温,包括深沪股市交易费获调降令交易成本下降,两只ETF首募超500亿元带来增量资金,及中国4月PMI回升至一年高位等.

分析人士认为,随着市场信心持续改善,大盘可能继续振荡盘升,短线沪指或向上测试前期高点2,478点.

沪综指.SSEC收报2,438.436点,涨42.12点,或1.76%,此前高点为3月13日的2,455.795点;今日上海A股成交额升至近1,236亿元人民币,上交易日为838亿元.因五一公共假日,中国金融市场本周一和周二休市.

湘财证券分析师徐广福认为,调降深沪股市交易费用更多的体现出监管层维护市场的用意;而两只沪深300ETF首募合计超过500亿元,也将给股市带来新的增量资金.

五一期间沪深证券交易所和中国证券登记结算公司宣布,将自6月1日起降低A股交易的收费标准,总体降幅为25%.调整後,沪深证券交易所的A股交易经手费将按照成交金额的0.087%双向收取.

中国首批跨市场交易所交易基金(ETF)--华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF於4月底结束募集,初步统计,两只基金首募规模合计将超500亿元人民币,稍後基金将开始建仓,有助於多数为蓝筹股的沪深300指数权重股的近期表现.

徐广福并预计,随着市场信心的改善,蓝筹及周期类股可能更受青睐,大盘可能在反复振荡中重心逐步上移,短期有望突破前期高位2,478点.

中国4月官方制造业采购经理指数PMI连续第五个月回升,至一年新高,显示经济增长继续趋稳向好.

周三有色和煤炭板块成为带动大盘上行的主要做多力量,其中包钢稀土(600111.SS)大幅收高8.64%至77.1元;而受沪深主板中小板退市新规出炉影响,沪深两市ST板块全线下跌且跌幅居首,多数个股触及跌停.

沪深300指数5月合约尾盘报2,686.4点,涨1.76%,成交量为288,904手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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