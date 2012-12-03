沪综指收跌1%至近四年新低

路透北京12月3日电---中国股市沪综指周一重返跌势,放量收跌1%再创近四年新低,酿酒、制药等消费板块大幅杀跌.分析人士指出,当前市场仍处於单边下跌的探底过程中,市场已步入1,800-2,000点的震荡区间.

沪综指.SSEC收报1,959.767点,跌20.350点或1.03%,此前低位为2009年1月16日的1,954.438点.上海A股今日成交429亿元人民币,上周五为376亿元.

山西证券策略分析师杜亮表示,"目前已有效跌破2,000-2,150点震荡区间,我们认为市场已步入1,800-2,000点的震荡区间,短期仍存在明显的调整压力.调整的重点板块仍为周期性板块和中小市值公司."

今日地产股续涨,但未能力挽市场颓势,沪市地产类指数.SSEP收扬1.6%.不过酒类及制药股则大幅下挫,山西汾酒(600809.SS)和沱牌舍得(600702.SS)等股均跌停;广州药业(600332.SS)亦跌停.

沪深300指数.CSI300收盘跌1.44%,报2,108.850点.沪深300指数12月合约尾盘报2,119.6点,跌0.96%,成交量为547,056手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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