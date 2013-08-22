沪综指收市小跌 PMI初值转好难改市场观望气氛

兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权 募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透上海8月22日 - 中国股市沪综指周四窄幅震荡收盘小跌。分析师指出，虽然今日汇丰公布的中国制造业PMI初值升至四个月高位，但是国内宏观经济趋势需继续观察，美联储缩减刺激政策忧虑仍在，因此投资者大多持犹豫观望态度，大盘继续盘整走势。
沪综指.SSEC收报2,067.124点，跌5.837点，或0.28%；上海A股今日成交额为758亿元人民币，前一个交易日为727亿元。
“汇丰PMI数据还不错，但是大环境还是不太好，...大家对市场中期走势比较犹豫。”东北证券分析师沈正阳指出，估计这种弱势整理走势还会延续一段时间。
中国8月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)自11个月低位回升，并重归荣枯线上方达50.1，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。
他说，未来尚存一些不确定因素，例如光大乌龙事件最终处理结果还未出，地方债务审计结果等，因此大量资金目前仍游离于场外。个股热点方面，大家都规避大盘股，重新炒作成长股。
光大证券(601788.SS)中午公告称，其总裁徐浩明辞任，公司股票下午停牌，上午收报9.98元，跌2.82%。
沪深300指数.CSI300收跌0.20%，报2,303.932点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,308.4点，涨0.05%，成交830,465手。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。