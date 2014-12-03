沪综指大幅震荡并刷新逾40个月收盘新高 成交额再创历史天量

路透北京12月3日 - 中国股市沪综指周三大幅震荡后收涨，刷新逾40个月新高，成交额则再创历史天量。分析师称，今天场内板块分化明显，存量资金加速调仓，致成交量大增。而短期大盘连涨后获利盘丰厚，部分资金有离场意愿，目前天量水平恐难持续，股指有调整要求。

沪综指.SSEC收报2,779.53点，涨15.98点或0.58%，此前最高收位为2011年7月20日2,794.20点；上证A股今日成交5,293亿元人民币，成交额再创历史天量，上日为3,969亿。

“我觉得短期肯定会有调整，因为这波涨上来以后也没怎么调整，短期获利盘肯定要跑，但是我觉得到春节之前整体行情应该还会继续。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。

国都证券研究所副所长肖世俊表示，目前增量资金入场非常踊跃，资金加杠杆规模上升较快，市场信心爆棚，但板块间轮动较快，分化明显，震荡加剧短线整体风险水平明显上升。

今日有色金属及能源板块亦涨幅居前，而银行、保险等金融板块出现调整，上证银行股指数.SSEBKI收跌1.11%。

沪深300指数.CSI300收报2,967.55点，涨1.49%；沪深300指数期货主力12月合约CIFZ4尾盘报2,986.8点，涨1.33%，成交2,096,284手，沪股通130亿元额度.NQUOTA.SH使用39亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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