沪综指三连跌 创业板跳水但蓝筹坚挺

路透北京3月28日 -中国股市沪综指周五收跌，承受业绩差及融资压力的创业板个股跳水，大量资金逃离，部分转向银行等低估值大盘蓝筹股，稳住了大盘，股指保持窄幅震荡。

沪综指收盘报2,041.712点，跌4.876点或0.24%，本周累计则跌0.29%。上证A股今日成交额940亿元人民币，上日为949亿元。

“创业板往下调的压力比较大，业绩现在一季报出来比预期差了不少，本来估值就高，现在马上IPO开闸，以后包括创业板上市门槛降低，肯定都是对板块这么高的估值不太有利的。”国都证券策略分析师肖世俊称。

他并指出，IPO开闸、外资流出和经济整体持续偏弱等利空因素仍压制股市，目前稳住大盘的是市场存量资金。估计近期大盘走势仍所弱。

创业板指数P则收跌2.74%，上证银行股指数.SSEBKI收涨0.74%，

沪深300指数.CSI300收报2,151.965点，跌0.17%；沪深300指数期货主力4月合约尾盘报2,147.6点，跌0.15%，成交814,168手。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。