沪综指小幅收跌至近一月新低

专访：中国银行业同业利润空间今年将压缩 债市仍有机会--专家
路透上海3月1日 - 深陷资产负债期限错配困境的中国银行业如何闯关去杠杆时代成为焦点。南京银行金融同业部总经理龙艺认为，今年在深化“三去一降一补”和货币政策稳健中性的政策基调下，传统利率与金融市场利率的背离及监管不确定性将压缩同业业务利润空间，市场波动也会加剧，但债市仍然有机会。
路透北京5月15日电---中国股市沪综指周二小幅收跌至近一个月新低,为连续第三个交易日下跌.对欧债危机的担忧加深引燃避险情绪,外围市场风险资产价格普跌,并拖累国内市场.分析师指出,当前基本面状况欠佳令股市短线持续盘整,料在2,350附近应有技术支撑.
沪综指 .SSEC 收报2,374.843点,跌5.882点或0.25%,上次收盘低点为4月17日的2,334.985点.今日上海A股成交额缩至772亿元人民币,上交易日为892亿元.
浙商证券策略分析师王伟俊认为,一方面欧洲风险比预想的大,另一方面,本周市场还是以消化4月疲弱经济数据为主,两者均令大盘承压.但他指出,沪指2,350附近应有技术性支撑.
希腊陷入政治僵局令该国可能退出欧元区,加之对中国经济的担忧,令海外风险资产价格普跌,隔夜欧洲股市触及四个半月最低收位,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太股指 .MIAPJ0000PUS 一度跌1.1%,至四个月低位,现货金 XAU= 周二亦触及每盎司1,552.49美元的四个半月低点.
中国平安 601318.SS 2318.HK 逆市收高3.43%,报42.19元.曾被视为对其股价最大利空因素的员工股减持事宜,已有突破性进展.公司公告称,其员工持股平台公司的部分股权,已分别转让给四家机构投资者,并未在二级市场减持.
沪深300指数5月合约 CIFK2 尾盘报2,608.6点,跌0.4%,成交量为174,424手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透上海3月1日 - 深陷资产负债期限错配困境的中国银行业如何闯关去杠杆时代成为焦点。南京银行金融同业部总经理龙艺认为，今年在深化“三去一降一补”和货币政策稳健中性的政策基调下，传统利率与金融市场利率的背离及监管不确定性将压缩同业业务利润空间，市场波动也会加剧，但债市仍然有机会。
路透北京3月1日 - 中国2月官方制造业PMI创下三个月新高，新订单和生产继续稳定增长，新出口订单也强劲回升；与此同时，非制造业PMI连续五个月持于较高景气区间。先行指标显示中国经济运行回暖信号增强，一季度实现良好开局料无悬念。
路透上海3月1日 - 中国央行周二晚间公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至1月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元，为连续五个月稳在该位置；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为333.38亿SDR。当月仍无多头头寸。