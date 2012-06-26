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中国财经 | 2012年 6月 26日 星期二 15:51 BJT

沪综指再创逾五个月收盘新低

路透北京6月26日电---中国股市沪综指周二再创逾五个月收盘新低,并为连续第五个交易日下跌,A股成交额创近六个月新低,因市场信心疲弱导致交投极为清淡,大盘表现萎靡不振.

分析人士指出,在缺乏消息面配合下,A股目前反弹动能明显不足,後市股指仍将在2,200点上方震荡.

沪综指.SSEC收报2,222.067点,下跌2.05点或0.09%,至1月16日以来最低,当日收盘为2,206.193.今日上海A股成交额为471亿元人民币,上交易日为543亿元.上一个成交低点为2月1日的484亿.

"即使反弹,动能也会较弱,今天成交量并没有跟上,未见场外资金规模性入场."东北证券策略分析师杜长春称.

他并表示,从经济基本面看,短期市场跌破2,132年内低点的可能性并不大,因二季度经济筑底仍可期,若下月初公布的经济数据不理想,料政策面也将提供更多支持.

亚洲股市周二震荡交投,投资者在欧盟峰会举行前夕保持谨慎,很多市场人士认为此次峰会不会出台任何解决长达三年的欧债危机的实质性措施.

因受海南三沙受批成为地级市消息刺激,海南板块连续两个交易日表现突出,其中中海海盛(600896.SS)周二连续第二日收报涨停至4.59元.

沪深300指数7月合约尾盘报2,462.4点,跌0.24%,成交量为307,165手.(完)

--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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