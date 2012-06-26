沪综指再创逾五个月收盘新低

分析人士指出,在缺乏消息面配合下,A股目前反弹动能明显不足,後市股指仍将在2,200点上方震荡.

沪综指.SSEC收报2,222.067点,下跌2.05点或0.09%,至1月16日以来最低,当日收盘为2,206.193.今日上海A股成交额为471亿元人民币,上交易日为543亿元.上一个成交低点为2月1日的484亿.

他并表示,从经济基本面看,短期市场跌破2,132年内低点的可能性并不大,因二季度经济筑底仍可期,若下月初公布的经济数据不理想,料政策面也将提供更多支持.