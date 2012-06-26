沪综指再创逾五个月收盘新低

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京6月26日电---中国股市沪综指周二再创逾五个月收盘新低,并为连续第五个交易日下跌,A股成交额创近六个月新低,因市场信心疲弱导致交投极为清淡,大盘表现萎靡不振.
分析人士指出,在缺乏消息面配合下,A股目前反弹动能明显不足,後市股指仍将在2,200点上方震荡.
沪综指.SSEC收报2,222.067点,下跌2.05点或0.09%,至1月16日以来最低,当日收盘为2,206.193.今日上海A股成交额为471亿元人民币,上交易日为543亿元.上一个成交低点为2月1日的484亿.
"即使反弹,动能也会较弱,今天成交量并没有跟上,未见场外资金规模性入场."东北证券策略分析师杜长春称.
他并表示,从经济基本面看,短期市场跌破2,132年内低点的可能性并不大,因二季度经济筑底仍可期,若下月初公布的经济数据不理想,料政策面也将提供更多支持.
亚洲股市周二震荡交投,投资者在欧盟峰会举行前夕保持谨慎,很多市场人士认为此次峰会不会出台任何解决长达三年的欧债危机的实质性措施.
因受海南三沙受批成为地级市消息刺激,海南板块连续两个交易日表现突出,其中中海海盛(600896.SS)周二连续第二日收报涨停至4.59元.
沪深300指数7月合约尾盘报2,462.4点,跌0.24%,成交量为307,165手.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。
路透北京2月15日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三称，未来一段时间，除了提高增长的潜力以外，如何保持金融稳定可能会成为一个比较大的挑战。金融风险经过这段时间，似乎是在很明显的增加，甚至是变成一个系统性的问题。