沪综指收升近3%创三个月单日最大涨幅(更新版)

沪深证交所上周五两融余额降2.7亿元 终结四连升
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。
* 沪综指收升近3%,创近三个月来最大单日涨幅
* A股成交金额放大近一倍
* 短期关注低估值蓝筹股
路透上海12月5日电---中国股市沪综指周三收创近三个月来最大单日涨幅,A股成交额亦放大近一倍.分析师指出,政治局会议为明年中国经济定调,将推进城镇化及促进投资稳定增长,给基建板块等带来利好预期;且大盘疲弱已久,技术上亦有反弹需要,金融权重股也助力股指大幅上扬,午盘并维持强势整理.
沪综指.SSEC收报2,031.907点,涨56.764点或2.87%;此前涨幅高点为9月7日的3.7%.上海A股今日成交852亿元人民币,较上日的430亿元增近一倍,亦创下9月7日以来最大单日成交量.
受A股市场大涨激励,港股今日亦是大幅上涨,恒生指数.HSI收报22,270.91点,涨2.16%,创下去年8月以来最高收盘位置.
华西证券研究主管曹雪峰指出,"大盘前期下跌较为充分,反弹基础较轧实,...政治局会议提出推进城镇化,给建工建材股一些上涨的理由,成为大盘反弹的导火索."
他认为,历来在年底时资金面偏紧,多头在此时发动反弹行情,显示其信心较充足.明天只要不出现大幅回调,股市这波反弹行情仍值得看好.
"今日水泥为代表的超低估值的蓝筹股走出上升通道,也可能是短线新增资金介入抄底所致."大成基金发布的简评指出,政治局会议释放了明年经济政策的信号,一定程度上缓解十八大之后政策不确定性所带来的市场担忧情绪.
大成基金预计,A股后市仍将维持当前结构性分化的格局,经济下滑背景下中小市值公司业绩有不达预期的风险.下一阶段仍应回避市盈率较高、市值较小的股票.阶段性地将配置重心向业绩确定的超低估值蓝筹股转移,值得关注的行业包括有色、煤炭、水泥、机械以及房产、医药等.
沪深两市仅有12只个股下跌,个股普涨,其中基建类及券商类股涨幅居前.工程机械生产商厦工股份(600815.SS)收于涨停,报6.33元;福建水泥(600802.SS)亦收于涨停位5.90元.
知名投行高盛周二发布其年度策略报告,预计明年沪深300指数.CSI300明年目标位为2,750点,较昨日有近30%的上升空间,A股潜在回报好于H股.
新一届中共中央政治局周二对2013年经济工作进行分析研究,提出明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,着力提高针对性和有效性,适时适度进行预调微调.要积极稳妥推进城镇化,促进投资稳定增长和结构优化,加快培育一批拉动力强的消费新增长点.
沪深300指数.CSI300收盘涨3.58%,报2,207.878点.沪深300指数12月合约收报2,215.8点,涨3.91%,成交量为814,910手.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽/曾祥进
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