沪综指收升 央行重启逆回购释放资金面积极信号

路透上海7月30日 - 中国股市沪综指周二收升，中国央行周二在公开市场重启逆回购，令市场对近期绷紧的资金面预期稍微缓和，大盘受此刺激拉升。分析师指出，金融地产等大盘股亦有望在中报业绩的支撑下，走出一波阶段性的估值修复反弹。

沪综指.SSEC收报1,990.064点，涨13.758点，或0.70%。上海A股今日成交额为661亿元人民币，周一为658亿元。

“（上涨）主要是资金面的消息吧，央行重启逆回购安抚了市场情绪，不过午盘涨幅回落，表明市场对央行短期内紧平衡的预期并没有改变，还不是一个宽松的信号。”国都证券分析师肖世俊认为。

随着月末临近，中国银行间资金面进一步吃紧，央行终不再袖手旁观，时隔半年后重启逆回购操作，告别了前五周的空窗期。不过少量操作规模及偏高的利率，也并未让市场过度乐观，不少机构仍旧维持谨慎态度。

沪深300指数.CSI300收涨0.62%，报2,189.388点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,163.8点，涨0.94%，成交916,831手。(完)

(发稿 徐永; 审校 林高丽)

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