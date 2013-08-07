沪综指收盘下跌 海外股市普跌令大盘终结六连涨

张高丽呼吁严格控管雄安新区地产开发
路透北京4月6日 - 中国官方媒体新华社报道，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。 张高丽是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。 设立雄安新区的消息是在周六宣布，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透上海8月7日 - 中国股市沪综指周三收市下跌，终结此前的连续六日涨势。分析师指出，A股市场在连续上涨后，上冲乏力的感觉越来越重，而海外股市今日因美国缩减购债规模时间的不确定性而出现普跌，A股顺势出现回调，原地休整。
沪综指.SSEC收报2,046.778点，跌13.722点，或0.67%，上海A股今日成交额为911亿元人民币，上日为885亿元。
“日本股市在跌，香港股市在跌，海外市场的下跌给A股带来一定压力。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
日本股市日经指数周三挫跌4%，创下6月中旬以来的最大单日百分比跌幅，韩国股市和澳洲股市均创下数周来低位；香港恒生指数.HSI周三尾市亦下跌逾1%。
他认为，国内经济稳增长的预期依旧存在，投资者不需要太为悲观，短期内大盘可在2,000点附近震荡盘整，一来是消化浮筹，二是在创业板等中小盘股回调后，大盘需要寻找新的热点板块。
沪深300指数.CSI300收跌0.57%，报2,280.623点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,263点，跌1.09%，成交944,190手。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京4月6日 - 中国官方媒体新华社报道，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。 张高丽是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。 设立雄安新区的消息是在周六宣布，许多人随即抢进雄安新区地产市场，到周日时，当地公寓平均价格已飙涨近一倍。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
路透北京4月6日 - 针对欧委会对中国出口的热轧板卷征收反倾销税，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周四发表谈话，敦促欧盟尽早纠正错误做法，称中国将采取必要措施，维护中国企业的正当权益。他并称，实施贸易保护措施不利于全球钢铁产业持续发展。
路透北京4月6日 - 中国股市沪综指周四收升至逾四个月新高，并为连三日收升。分析师指出，今日交运板块带领大盘继续强势上攻，但雄安新区概念股开始出现分化，部分个股短期升幅可观，市场获利盘回吐压力加大。沪综指3,300点阻力重重，料后市突破难度较大，短线将维持箱体震荡走势。