沪综指收盘下跌 海外股市普跌令大盘终结六连涨

路透上海8月7日 - 中国股市沪综指周三收市下跌，终结此前的连续六日涨势。分析师指出，A股市场在连续上涨后，上冲乏力的感觉越来越重，而海外股市今日因美国缩减购债规模时间的不确定性而出现普跌，A股顺势出现回调，原地休整。

沪综指.SSEC收报2,046.778点，跌13.722点，或0.67%，上海A股今日成交额为911亿元人民币，上日为885亿元。

“日本股市在跌，香港股市在跌，海外市场的下跌给A股带来一定压力。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

日本股市日经指数周三挫跌4%，创下6月中旬以来的最大单日百分比跌幅，韩国股市和澳洲股市均创下数周来低位；香港恒生指数.HSI周三尾市亦下跌逾1%。

他认为，国内经济稳增长的预期依旧存在，投资者不需要太为悲观，短期内大盘可在2,000点附近震荡盘整，一来是消化浮筹，二是在创业板等中小盘股回调后，大盘需要寻找新的热点板块。

沪深300指数.CSI300收跌0.57%，报2,280.623点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,263点，跌1.09%，成交944,190手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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