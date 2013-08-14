沪综指小幅收跌 连三日反弹后市场心态趋谨慎

路透上海8月14日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌，终结此前连三日上涨。分析师指出，大盘目前的上升推动力仍来自对基本面的乐观预期，但心态较为谨慎，在周一涨幅较大之后，近两日做多动能相对减弱，短线资金也在大盘和创业板之间呈现此消彼长的流动状态。

沪综指.SSEC收报2,100.137点，跌6.019点，或0.29%；上海A股今日成交额为955亿元人民币，上日为962亿元。

“市场心态还是比较谨慎，近期又处在经济数据的真空期，复苏预期无法被证实或证伪，所以走势上可能会有一些震荡反复，与创业板之间轮动也会比较明显。”东北证券分析师杜长春指出。

今日创业板指数p今日收升0.71%。

他并认为，现阶段股市的走势可能更多反映基本面的因素，资金面的因素没有像债市反应那么强烈，后市总体仍相对乐观；但9月中下旬，则需要更多关注资金面的变化，因节日等因素干扰可能会给市场带来新的不确定性。

沪深300指数.CSI300收跌0.42%，报2,349.080点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,351.4点，跌0.04%，成交386,840手。(完)

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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