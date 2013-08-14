沪综指小幅收跌 连三日反弹后市场心态趋谨慎

中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载
路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报道指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透上海8月14日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌，终结此前连三日上涨。分析师指出，大盘目前的上升推动力仍来自对基本面的乐观预期，但心态较为谨慎，在周一涨幅较大之后，近两日做多动能相对减弱，短线资金也在大盘和创业板之间呈现此消彼长的流动状态。
沪综指.SSEC收报2,100.137点，跌6.019点，或0.29%；上海A股今日成交额为955亿元人民币，上日为962亿元。
“市场心态还是比较谨慎，近期又处在经济数据的真空期，复苏预期无法被证实或证伪，所以走势上可能会有一些震荡反复，与创业板之间轮动也会比较明显。”东北证券分析师杜长春指出。
今日创业板指数p今日收升0.71%。
他并认为，现阶段股市的走势可能更多反映基本面的因素，资金面的因素没有像债市反应那么强烈，后市总体仍相对乐观；但9月中下旬，则需要更多关注资金面的变化，因节日等因素干扰可能会给市场带来新的不确定性。
沪深300指数.CSI300收跌0.42%，报2,349.080点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,351.4点，跌0.04%，成交386,840手。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
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路透圣保罗4月13日 - 圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)周四报道指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
路透上海4月14日 - 中国股市沪综指周四收涨0.07%。沪深证交所融资融券余额当日增加34.1亿元人民币，连续第四天上升；两市两融余额为9,407.6亿元，创今年来新高。