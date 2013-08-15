沪综指续收挫 医药板块受打击商业贿赂消息影响领跌

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8703元附近
路透上海4月13日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8703元附近，较上日升值约237点。
8月15日 - 路透上海8月15日 - 中国股市沪综指周四继续收跌。分析师指出，受中国开展新一轮医药行业商业贿赂调查消息影响，今日医药股跌幅居前；不过由于股市对基本面风险已有足够认识，且经济数据整体而言还呈现超预期的结果，预计三中全会前大盘总体将呈现缓慢爬升走势。
沪综指.SSEC收报2,081.880点，跌18.257点，或0.87%；上海A股今日成交额为845亿元人民币，上日为955亿元。
“往未来看1-2个月，大盘还是处于缓慢爬升的状态，总体判断偏正面，系统性的风险不大，但偶尔受一些事件影响，调整一下也是很正常的。”平安证券首席策略分析师王韧认为。
今日医药股受打击商业贿赂消息拖累出现调整，上证380医药卫生指数.SSE380HCI收跌3.54%。
新华社报导称，中国从周四起将开展为期三个月的专项治理行动，其中包括调查医药购销和医疗服务领域的商业贿赂行为。
王韧并指出，虽然近期创业板和主板之间轮动效应比较明显，但和此前市场预期创业板今年业绩增速能够达到51%的乐观相比，目前中报出来的结果只有7%左右，当前创业板的调整风险还是比较大。
今日创业板指数p今日收跌1.149%。
沪深300指数.CSI300收跌1.17%，报2,321.576点；沪深300指数期货主力8月合约尾盘报2,317.6点，跌1.34%，成交120,372手。(完)
(发稿 徐永; 审校 张喜良)
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