沪综指收市小跌 光大证券复牌跌停令大盘股不安

路透上海8月20日 - 中国股市沪综指周二收市小跌。分析师指出，近日爆出自营乌龙交易的光大证券(601788.SS)今复牌后即被封住跌停，投资者对此前被光大误推高的大盘股亦心有余悸，金融地产等大盘股走势较疲弱，大盘整日维持弱势调整走势。

沪综指.SSEC收报2,072.595点，跌13.008点，或0.62%；上海A股今日成交额为889亿元人民币，前一个交易日为813亿元。

“光大事件发生后，市场对大盘股存在心理压力，而且上周五跟风追涨的资金也在退出，大盘走势较弱。”申银万国证券分析师钱启敏指出，短期内大盘以弱势震荡为主基调。

光大证券开盘即封住跌停位10.91元，跌1.21元，其余券商股亦走弱，海通证券(600837.SS)收跌3.28%。

自上周五光大自营爆出乌龙事件后，中国证监会已决定对其立案调查，上海证监局还要求未来三个月光大证券策略投资部自营业务活动暂停。中国金融期货交易所亦下令光大证券自营业务股指期货交易限制开仓。光大证券亦承诺上周五购买的股票在处置方案公布前不会卖出.

海外市场周二跌声一片亦影响A股市场情绪。因市场预计美联储可能最快下月开始缩减刺激措施，许多亚洲国家的股市出现下跌，日股日经指数.N225领跌亚股，收挫2.6%。

沪深300指数.CSI300收跌0.81%，报2,312.465点；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,308.2点，跌1.0%，成交880,052手。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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