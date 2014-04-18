《A股技术分析》沪综指料维持区间震荡

作者 曾祥进

路透北京4月18日 -中国股市沪综指.SSEC本周呈高位震荡走势，重心有所下移，盘口仍见托市资金频繁出没，但力度不若此前。

技术面显示，多个短线指标自超卖区域向中值区域回落，未来趋势不明朗，而量能则现明显萎缩，显示市场整体偏向观望，料在IPO开启前政策性护盘动作仍会不断，沪指或继续维持区间震荡；中长线看，2,100点附近的中长期下跌压力线仍有效压制大盘，后市仍面临一定的系统性风险和下跌压力。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/vyh68v)

沪指上周的放量拉升对仅以托市为主要目的的多头能量消耗较大，且在填补2月单边下跌形成的两个向下跳空缺口后，技术反弹目标已达成，短线再度转入震荡回落，由于在IPO开启前仍有政策性护盘要求，股指料围绕2,100点附近继续震荡，涨跌空间均较有限。

目前沪指5日均线已掉头回落，即将下穿10日均线，显示盘势有所趋弱，前期头部2,130-2,150区间仍为强阻力区域，特别是年线持续对大盘形成压制；短线支撑则处于20日均线2,090点处，而此前放量突破的2,060-2,070点区间则是多头的最主要防线，若一旦失守则意味着本轮反弹的终结。

技术指标方面，随机指标(KDJ)、相对强弱指标（RSI）从超卖区域回落靠向中值区，暂无明确的方向指引；从量能指标看，本周出现快速萎缩，显示此前反弹仍为市场存量资金所为，尽管托市者意欲努力造好盘面和技术面，但对场外资金吸引力有限，令反弹行情缺乏延续性，区间震荡之后仍以逐步回落为主。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/wyh68v)

沪综指本周震荡回落至30周均线下方，目前该线与中长期下跌压力线基本处于同一水平，是制约大盘的主要阻力，而下档5、10、20周均线则黏合于2,070-2,080点间，与短线支撑叠合，令大盘形成窄幅运行格局，但料难以持久。

而考虑到宏观经济面的持续趋弱和未来市场供求关系的再度失衡，技术面中长期下跌压力线料继续发挥压制作用，2,100点附近的护盘力量一旦放松，空方能量或随即集结和释放，宜密切关注2,070-2,080关键位的得失。（完）

(审校 林高丽)

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