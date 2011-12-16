沪综指反弹收升2%终结六连跌

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透北京12月16日电---中国股市沪综指周五反弹收升2%,终结此前连续六日跌势.证监会主席建议养老保险金和住房公积金投资股市等评论,以及人民币兑美元创汇改新高,均令前期连续阴跌後积累的反弹动能释放,而坊间有关新股发行减速以及政策托市等利好传闻亦再有抬头.
不过分析人士认为,反弹并无成交配合,後续若无实质利好消息,股指技术反抽後可能仍会考验2,100点支撑.
沪综指.SSEC收报2,224.840点,大涨43.495点,或2.02%,盘中一度再创33个月新低至2,170.748点;本周则累计下挫3.9%,为10月21日当周下跌4.69%以来最大单周跌幅.今日上海A股成交小幅放大至504亿元人民币.
浙商证券分析师王伟俊称,反抽出现在午盘两点之後,现在来看除非政府出手救市,否则市场信心还是可能很脆弱,还需要再跌一跌,短期支撑位2,100还要接受考验.
中国证券监督管理委员会主席郭树清建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益;他并称,对中国资本市场发展的前景要有信心.
中国第三大寿险公司--新华人寿保险A股(601336.SS)周五首日上市表现亮眼,收报26.44元,较其发行价上涨13.72%,分析师认为这体现出A股投资者对保险行业的青睐.其H股(1336.HK)昨日在香港首日上市即跌破发行价.
中国外汇交易中心人民币兑美元周五大涨,并一度触及6.3294元的2005年汇改来新高.部分中资大型银行大量推出美元卖盘,推动人民币汇价一扫近日阴霾;市场认为政府方面仍意在维稳,预计下周汇率有望重现窄幅波动的盘整走势.
沪深300指数12月合约收报2,391.4点,涨1.02%,成交量为262,634手.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透北京2月8日 - 中国证监会周三表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。