沪综指反弹收升2%终结六连跌

路透北京12月16日电---中国股市沪综指周五反弹收升2%,终结此前连续六日跌势.证监会主席建议养老保险金和住房公积金投资股市等评论,以及人民币兑美元创汇改新高,均令前期连续阴跌後积累的反弹动能释放,而坊间有关新股发行减速以及政策托市等利好传闻亦再有抬头.

不过分析人士认为,反弹并无成交配合,後续若无实质利好消息,股指技术反抽後可能仍会考验2,100点支撑.

沪综指.SSEC收报2,224.840点,大涨43.495点,或2.02%,盘中一度再创33个月新低至2,170.748点;本周则累计下挫3.9%,为10月21日当周下跌4.69%以来最大单周跌幅.今日上海A股成交小幅放大至504亿元人民币.

浙商证券分析师王伟俊称,反抽出现在午盘两点之後,现在来看除非政府出手救市,否则市场信心还是可能很脆弱,还需要再跌一跌,短期支撑位2,100还要接受考验.

中国证券监督管理委员会主席郭树清建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益;他并称,对中国资本市场发展的前景要有信心.

中国第三大寿险公司--新华人寿保险A股(601336.SS)周五首日上市表现亮眼,收报26.44元,较其发行价上涨13.72%,分析师认为这体现出A股投资者对保险行业的青睐.其H股(1336.HK)昨日在香港首日上市即跌破发行价.

中国外汇交易中心人民币兑美元周五大涨,并一度触及6.3294元的2005年汇改来新高.部分中资大型银行大量推出美元卖盘,推动人民币汇价一扫近日阴霾;市场认为政府方面仍意在维稳,预计下周汇率有望重现窄幅波动的盘整走势.

沪深300指数12月合约收报2,391.4点,涨1.02%,成交量为262,634手.(完)