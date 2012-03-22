二季度A股仍是震荡市--申银万国

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透上海3月22日电---中国申银万国证券研究所周四发布春季策略报告,认为短期中国经济增速难以回到快车道,A股市场近阶段将呈现震荡市,二季度沪综指.SSEC的核心波动区间为2,200-2,500点.
报告认为,既然大盘处於一个震荡走势,个股无法出现普涨,投资者需把握一些结构性投资机会,例如消费板块、油价高涨带来的主题投资机会、中盘蓝筹股补涨等.
报告指出,尽管希腊公债危机近期得到解决,全球避险情绪有所缓解,但上半年欧洲经济受银行信贷和财政紧缩影响,经济将继续负增长.而美国方面,实际消费支出增速下滑及房地产市场依然低迷将对美国经济复苏形成制约,美国经济调整势头预计将延续到二季度.
对中国而言,虽然今年通胀已不是太大问题,通胀回落已是大概率事件,但是一季度数据显示拉动经济的三驾马车--投资、净出口和消费增速均显现回落,二季度经济将会惯性下滑,若下滑过快则会导致政府出手相助,例如准备金率可能再次下调以及一次非对称降息的可能.
"目前外围无法持续改善的环境下,中国经济很难又好又快地增长,那A股市场将呈现震荡市."报告指出.
申银万国研究所预计,今年中国国内生产总值(GDP)增速达8.5%,与目前大多机构和经济学者的预期相近.去年中国GDP同比增长9.2%,而今年中国政府设定的GDP增速目标仅为7.5%.
报告认为,消费品公司的业绩增速随经济下滑出现补跌的可能性不大,预计未来仍能保持高速成长.一季度报表将成为消费股表现的重要催化剂,白酒等部分子行业股价近日已有所表现.
近期还可关注业绩稳定增长的食品饮料、医药、男装等经典消费品公司的估值修复机会,以及零售、家用轻工、渔业等"沉睡消费品"股票恢复股价弹性的投资机会.
报告还指出,近期国际油价持续在高位波动,或会推升农产品涨价预期,催生农林牧渔、化肥、农药股的相关投资机会.这种由高油价带来的通胀预期,曾在2008年和2010年令A股市场出现两波农林牧渔和化肥股的上升行情.
沪综指周四缩量小幅收跌,报2,375.77点,跌2.423点或0.1%.稍早公布的3月汇丰PMI初值显示中国制造业连续五个月萎缩且幅度加剧,令大盘承压走低.
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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