做空机构再次瞄准中国企业 怕惹麻烦全部隐姓埋名

路透香港9月22日 - 从股价跌势中牟利的做空机构消停了三年后，现在又开始瞄准中国企业。但许多鼓动采用做空策略的研究机构这次都隐姓埋名，免得招惹被激怒的企业，并引来北京当局进行反调查。

三份本月分别发布的报告指责三家中国企业--天合化工(1619.HK)、世纪互联(VNET.O)和神冠控股(0829.HK)存在商业或财务欺骗行为。这三家公司均表示，这些指控毫无依据，但他们的股票却遭到有关研究机构客户的一波做空打击，报告公布后，接着又遭到其他投资者的抛盘打压。

撰写这些报告的研究机构没有公开披露分析师的名字，就连联系电话都没有留。

上次那波针对中国企业的做空潮在2011年达到顶峰，在美上市中国企业的市值因之被抹去了逾210亿美元，当时鼓吹做空的研究机构大部分都公开了自己的名字。

著名沽空机构Muddy Waters的Carson Block公开宣称数家中国企业做假帐。根据数篇媒体报导，Block在2012年说他从香港搬到加州是因为人身安全遭到威胁。

“如果你在中国派有研究人员，采用匿名的方式来运作合情合理，因为有些中国企业曾经对那些写出负面研究报告的人进行报复，”做空投资者Jon Carnes在接受路透专访时说。

Activists Shorts Research汇整其瞄准企业的股价表现资料显示，Carnes所属的研究机构Alfred Little以往的业绩在做空机构中是最好的。

2012年时，中国国营新华网形容做空研究报告是恶意的，并称其唯一目的就是想迅速获利。在一篇社论中，新华称做空者确实发现了一些公司的真正问题，但他们后来却不公平地以优质中国企业为目标。

澳洲做空机构Bronte Capital的John Hempton说，研究公司现在已更加熟练于运用网路工具来隐藏其所在位置与真实身分。

**天合化工中枪**

本月这轮卖空首先源自Anonymous Analytics发布的一篇报导，称香港上市中国民营特种化工生产商--天合化工集团有限公司账目造假。

另一家研究机构Emerson Analytics指控香港上市的肠衣制造商神冠控股账目造假，称其根据政府和国家工商总局文件、公司材料以及一份肠衣业分析得出这份报告的。

9月10日，Trinity Research Group发布有关Nasdaq上市的世纪互联的研究报告，称其拥有充分证据证明该公司存在账目作假。Trinity称，这份报告是根据由会计、律师、通讯业高管、内部人士以及前雇员、现有以及过去的客户、现有以及前公司服务供应商等一干人经过长达六个月的调查得出。

这些研究报告都没有列出联系人姓名或电话，只有电邮地址。路透与其沟通时，这些机构拒绝透露他们的位置，也没有公布其他细节。

据位于中国的做空者称，最近的卖空显示，这些交易员已发现了一个新办法来与中资企业较量，他们通过匿名、公开信息和更少的前期成本就可以比之前更迅速安全地获利。这位做空者拒绝署名。

“这种激励机制会让你看到(中国的企业)的许多欺骗行为和许多可改善的地方，”Bronte Capital的Hempton表示。“这是中国资本市场的一个特色，除非那些激励机制发生改变。”(完)

(编译 白云/李婷仪/李爽 审校 张明钧)

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