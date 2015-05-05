沪综指午盘下跌3% 受新股发行压力加大冲击

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月5日 - 中国股市沪综指周二午盘下跌逾3%。分析师表示，今天部分资金阶段性离场参与新股申购，致权重股跌幅较大，同时在短线大盘上攻乏力形态显现后，获利盘兑现了结的意愿较强，令大盘出现大幅度下挫。
北京时间14:18，沪综指.SSEC报4,331.92点，跌148点，或3.32%，成交金额6,430亿元。
“今天调整的直接原因应该和新股申购还是有关系。”首创证券策略分析师邵帅称。
上海电力(600021.SS)大跌10.01%，中国联通(600050.SS)下跌9.15%。
今日市场有9只新股开始网上申购。证监会此前表示，将根据市场情况,保证稳定市场预期的基础上,按月均衡发行,适度增加新股供应。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。