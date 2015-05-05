沪综指午盘下跌3% 受新股发行压力加大冲击

路透北京5月5日 - 中国股市沪综指周二午盘下跌逾3%。分析师表示，今天部分资金阶段性离场参与新股申购，致权重股跌幅较大，同时在短线大盘上攻乏力形态显现后，获利盘兑现了结的意愿较强，令大盘出现大幅度下挫。