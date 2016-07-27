沪综指收挫1.9%创一个半月最大单日跌幅 题材股领跌大盘

路透北京7月27日 - 中国股市沪综指周三收挫1.9%，创一个半月最大单日跌幅。分析师指出，今日股指延续震荡但临近午盘突现跳水，次新股等前期热点题材股领跌大盘。近期管理层加强监管，场内部分资金选择退出，同时新增资金入场意愿不强，大盘短线承压明显。

沪综指.SSEC收报2,992.00点，跌58.17点或1.91%，此前最大单日跌幅为6月13日的3.21%；上证A股今日成交3,155亿元人民币，创三个半月来新高，上日为1,847亿元。

“我觉得直接导火索是昨天政治局会议说的去资产泡沫，所以今天创业板受伤最严重。”光大证券分析师徐沛东指出，另外银监会新规对现在很风行的二级市场资管计划杀伤力较强，杜绝银行委外以及分级产品实际上就是清算之前一些法规上灰色地带的银行资金。

银河证券分析师任承德表示，近期监管层对于个股炒作的监管动作明显加强，短线游资暂时退出概念股，力度较大，引起市场的恐慌。另外，券商资产配资业务近期被要求降杠杆，亦令股市失血。

周二召开的中共中央政治局会议提出“降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负”，抑制资产泡沫这一说法值得关注。

中国证券报周三引述投行人士称，日前证监会发布多项窗口指导意见，新增要求公司控股股东或持有股份5%以上股东不得通过通道参与定增，并严控募集资金投资项目中的非资本性支出；另外，证监会对首次公开发行(IPO)的监管将会越来越严格。

创业板指数P收跌5.45%，中小板、创业板逾50个股报收跌停。

沪深300指数.CSI300收报3,218.24点，跌1.57%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,163.0点，跌2.35%，成交17,238手。130亿元额度的沪股通净买入10.75亿元。（完）