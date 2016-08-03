沪综指连二日小幅收升 国企改革股领涨但观望气氛仍浓

人民币大幅收涨 因美元回调且机构结汇盘增加
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透北京8月3日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅收升。分析师指出，大盘走势虽略有反复但已开始走稳，短期仍将是低位横盘震荡过程；创业板形态则还未修复好，重心或继续下移。今日国企改革和量子通信板块表现较强，不过场内板块轮动过快，加重市场观望氛围。
沪综指.SSEC收报2,978.461点，涨7.182点或0.24%。上证A股今日成交1,574亿元人民币，上日为1,275亿元。
“现在我认为是一个震荡筑底阶段，前段时间下跌之后，沪综指60日均线2,930点左右，整数关口还是有些支撑。”联讯证券策略分析师陈勇说。
他并称，7月后国企改革试点步伐开始加快，今天有一些国企改革预期较高的公司停牌，从市场表现看，资金开始进一步追捧和挖掘相关题材，导致近期部分地方国企股表现突出。
信达证券策略分析师谷永涛指出，多空双方在当前位置达到弱平衡，近段时间市场没有一个明显主线，所以就轮番炒作板块。
沪深300指数.CSI300收报3,193.51点，涨0.14%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,166.0点，涨0.12%，成交10,500手。130亿元额度的沪股通净买入1.70亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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