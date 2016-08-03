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中国财经 | 2016年 8月 3日 星期三 15:17 BJT

沪综指连二日小幅收升 国企改革股领涨但观望气氛仍浓

路透北京8月3日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅收升。分析师指出，大盘走势虽略有反复但已开始走稳，短期仍将是低位横盘震荡过程；创业板形态则还未修复好，重心或继续下移。今日国企改革和量子通信板块表现较强，不过场内板块轮动过快，加重市场观望氛围。

沪综指.SSEC收报2,978.461点，涨7.182点或0.24%。上证A股今日成交1,574亿元人民币，上日为1,275亿元。

“现在我认为是一个震荡筑底阶段，前段时间下跌之后，沪综指60日均线2,930点左右，整数关口还是有些支撑。”联讯证券策略分析师陈勇说。

他并称，7月后国企改革试点步伐开始加快，今天有一些国企改革预期较高的公司停牌，从市场表现看，资金开始进一步追捧和挖掘相关题材，导致近期部分地方国企股表现突出。

信达证券策略分析师谷永涛指出，多空双方在当前位置达到弱平衡，近段时间市场没有一个明显主线，所以就轮番炒作板块。

沪深300指数.CSI300收报3,193.51点，涨0.14%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,166.0点，涨0.12%，成交10,500手。130亿元额度的沪股通净买入1.70亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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