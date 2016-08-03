沪综指连二日小幅收升 国企改革股领涨但观望气氛仍浓

路透北京8月3日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅收升。分析师指出，大盘走势虽略有反复但已开始走稳，短期仍将是低位横盘震荡过程；创业板形态则还未修复好，重心或继续下移。今日国企改革和量子通信板块表现较强，不过场内板块轮动过快，加重市场观望氛围。