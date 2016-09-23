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中国财经 | 2016年 9月 23日 星期五 15:18 BJT

沪综指小幅收跌 股指全日窄幅波动市场处于蓄势状态

路透北京9月23日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌。分析师指出，今日大盘窄幅波动，钢铁、煤炭石油板块表现偏强，房地产股领跌，热点轮动较快。目前临近国庆长假，市场气氛谨慎，料股指继续下探但空间不会太大。

沪综指.SSEC收报3,033.90点，跌8.41点或0.28%，该指数全周累计上涨1.03%；上证A股今日成交1,471亿元人民币，上日成交量为1,588亿元。

“今天市场波动非常小，跟国庆节长假期有一定关系，整体市场处于蓄势状态。”开源证券策略分析师田渭东表示。

他认为，技术上看，此前出现向下跳空缺口且未被弥补后的横盘，多为下跌中继形态，股指有继续下探的可能。同时近期监管措施令部分资金入场较为谨慎，整体市场资金面偏紧。但权重股估值水平偏低，20倍左右低市盈率板块仍有上涨动力，且国庆节对旅游、消费及食品等行业有所提振，短期上述板块有望走强。

廊坊发展(600149.SS)收跌7.17%，万科A(000002.SZ)收跌5.63%。

沪深300指数.CSI300收报3,275.67点，跌0.47%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,248.4点，跌0.35%，成交8,040手。130亿元额度的沪股通净买入6.03亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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