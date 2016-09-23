沪综指小幅收跌 股指全日窄幅波动市场处于蓄势状态

沪综指.SSEC收报3,033.90点，跌8.41点或0.28%，该指数全周累计上涨1.03%；上证A股今日成交1,471亿元人民币，上日成交量为1,588亿元。

他认为，技术上看，此前出现向下跳空缺口且未被弥补后的横盘，多为下跌中继形态，股指有继续下探的可能。同时近期监管措施令部分资金入场较为谨慎，整体市场资金面偏紧。但权重股估值水平偏低，20倍左右低市盈率板块仍有上涨动力，且国庆节对旅游、消费及食品等行业有所提振，短期上述板块有望走强。