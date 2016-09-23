沪综指小幅收跌 股指全日窄幅波动市场处于蓄势状态

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月23日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌。分析师指出，今日大盘窄幅波动，钢铁、煤炭石油板块表现偏强，房地产股领跌，热点轮动较快。目前临近国庆长假，市场气氛谨慎，料股指继续下探但空间不会太大。
沪综指.SSEC收报3,033.90点，跌8.41点或0.28%，该指数全周累计上涨1.03%；上证A股今日成交1,471亿元人民币，上日成交量为1,588亿元。
“今天市场波动非常小，跟国庆节长假期有一定关系，整体市场处于蓄势状态。”开源证券策略分析师田渭东表示。
他认为，技术上看，此前出现向下跳空缺口且未被弥补后的横盘，多为下跌中继形态，股指有继续下探的可能。同时近期监管措施令部分资金入场较为谨慎，整体市场资金面偏紧。但权重股估值水平偏低，20倍左右低市盈率板块仍有上涨动力，且国庆节对旅游、消费及食品等行业有所提振，短期上述板块有望走强。
廊坊发展(600149.SS)收跌7.17%，万科A(000002.SZ)收跌5.63%。
沪深300指数.CSI300收报3,275.67点，跌0.47%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,248.4点，跌0.35%，成交8,040手。130亿元额度的沪股通净买入6.03亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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