中国股市绝地反弹 重树市场信心为後续行情关键

* 利好传言提振大盘

* 短期大盘还会弱势震荡

* 期指多空分歧相当严重

* 新华保险A股首日上市表现亮眼

作者 林琦/康熙泽/李然

路透上海/北京12月16日电---在频频刷新33个月收盘低位後,中国股市周五终於迎来绝地反弹.2%的中阳线一举驱散六连跌的阴霾,一系列的利好传言让绝望的投资者仿佛又看到了希望.不过套用温家宝总理一句名言--"信心比黄金更重要",国内股市未来急需的是重树信心.

其实,中国股市技术面已显露短期见底的特征,再加上利好传言的渲染,股指今日出现大幅反弹亦在情理之中.但海内外经济减速或令上市公司业绩滑坡的担忧,始终是投资者近期心中过不去的坎,估计短期大盘仍会弱势震荡.

"国内股市大多是趋势投资者,通俗讲就是短线客,大盘破位就一起杀跌,"银河证券资深分析师任承德指出,短线而言大盘已基本跌到位了,有反弹的动力,"今天稍微刮点风,大盘就火起来了."

本周一沪综指.SSEC跌破关键的2,300点支撑位後,抛盘汹涌而出,周五并一度跌至2,170.748点的33个月新低.但午後市场传出汇金增持银行股、新股发行减速以及政策托市等利好传闻,最终提振大盘逆转收升2%至2,224.84点.但上海A股成交额仅较昨日小幅放大7%至504亿元人民币,显示观望气氛仍浓.

浙商证券分析师王伟俊指出,大盘反抽出现在午盘两点之後,现在来看除非政府出手救市,否则市场信心还是可能很脆弱,还需要再跌一跌,短期支撑位2,100还要接受考验.

股指期货市场上,近月12月合约虽平稳退场,但接班的1月合约成交量和持仓量猛增,却显示出多空双方对大盘未来走势的分歧.

"(期指市场)多空博弈很厉害,大家对後市的分歧还是很严重."国泰君安期货研究总监吴泱表示,1月期约的持仓量今日猛增逾7,000手至近4.5万手,这已接近期指市场四个合约平时总的持仓量.

中国证券监督管理委员会主席郭树清周四公开建议,养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益;他并称,对中国资本市场发展的前景要有信心.

**大盘波动背後:心理预期**

周五A股的上涨主要因为传言提振人气,而此前股指的下跌更多是因为投资者心里的恐惧.

华西证券首席分析师曹海峰列举了近期股市一些利淡因素,例如按惯例年底资金面趋紧,国内经济能否"软着陆"的担忧,以及海外股市大幅波动所带来的牵累.

他还认为,重庆啤酒(600132.SS)的连续跌停亦引发连锁反应,重仓该股的公募基金无法及时斩仓,为应付赎回而抛售其他股票,而其他基金公司为避免年底业绩排名落後,亦纷纷减仓避让,单个股票的风险被放大.

重庆啤酒因公告其正研制的乙肝疫苗或会失败,上周四复牌後已连续七个跌停,周五收报38.76元,较复牌前股价腰斩.

"通过我们和机构的交流,大家现在比较悲观."国海证券首席策略分析师桑俊指出,目前市场的核心问题是,在政策环境比较趋稳的时候,尚没有发现能够带动经济高速增长的超强动力,所以投资者更为看重企业的盈利.

他还表示,投资者对货币政策放松报的预期太多,刚刚结束的中央经济工作会议强调的重点跟过去几年相比是更稳健了,但也低於很多市场预期.

本周召开的中央经济工作会议指出,明年经济社会发展要突出把握好"稳中求进"的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.

**新华保险A股带来惊喜**

而周五首日上市的新华保险A股(601336.SS)亦给国内投资者带来一些惊喜.因其H股(1336.HK)周四首日在港上市时即跌破发行价,但A股今日稳扎稳打,走势较为坚挺.

新华保险A股收报26.44元,较发行价23.25元涨3.19元,或13.72%;其H股今日则收在26.40港元,亦上涨2.72%,但仍低於28.5港元的发行价.

中金公司分析师毛军华在最新报告中指出,寿险业正处於底部反转阶段,财务资本实力将随着资产负债表的修复而得到夯实,银保渠道将随着理财性产品收益率的下降而逐步企稳,寿险股已经具备明显的长期投资价值.

"新华首日表现体现出A股投资者对保险行业的青睐,这个从此前的认购数据也可以看出."广发证券保险行业分析师曹恒乾称,如果昨天H股没有破发的话,预计今天A股的价格还能更高一点.(完)