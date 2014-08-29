调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至77.2%

作者 林琦

路透上海8月29日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比自上月的半年新高大幅回落，债券持仓建议配比则回升。因中国经济复苏预期出现反复，基金经理对A股市场未来走势趋谨慎。

本次共有九位基金经理参与调查，本月股票建议配比为77.2%，上月为81.9%；债券建议配比则由上月的4.5%升至10.1%；而现金建议配比由上月的13.6%降至12.7%。

“中国经济复苏并不稳定，仍有可能出现下滑，市场的情绪已产生波动。”华南一位基金经理表示。

受产出和新订单分项指数下滑的拖累，汇丰8月中国制造业PMI初值录得三个月低点，暗示经济成长动能再度放缓。

本次调查中，多位基金经理将国内房地产市场形势列入短期最重要关注因素，因房地产产业链对国民经济有较大影响力，并且若房地产市场继续趋冷，或会导致房企现金流难以为继，引发金融系统坏帐大量产生。

有八位基金经理对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,193.75点，高于上月调查时的2,142.9点，但与目前股指位置相当接近。有四位基金经理认为股指将达到2,300点或以上，但亦有两位基金经理看低至2,100点甚至以下，基金经理的分歧有所扩大。

沪综指.SSEC周五早盘收报2,201.599点，微涨0.26%；8月截止目前较上月基本持平。

**成长股重受青睐**

本月基金经理对各板块的平均建议配比较上月出现较大变化，上月增仓较明显的金融服务和房地产等板块有所回落，而消费类和电子技术类板块则明显上涨。这显示出在中国经济前景出现反复的情况下，房地产和金融股等强周期股受到一定冷落，而消费和电子技术等成长股则重新受到欢迎。

金融服务板块和房地产板块的平均建议配比分别由上月的18.5%和10%，降至14.8%和6.1%，而电子技术类个股的平均建议配比则由上月的14.4%升至16.1%，消费类股亦由20.4%提高至23.7%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 70 75 80 50 85 90 80 80 85 77.2

债券 10 0 6 30 0 10 20 10 5 10.1

现金 20 25 14 20 15 0 0 10 10 12.7

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13/12月 11月 10月 9月 8月

股票 77.2 81.9 79.4 76.3 77.5 81.3 81.1 83.8 83.8 82.8 83.8 83.8 85.0

债券 10.1 4.5 6.8 10.4 5.1 3.9 6.2 3.3 2.6 4.0 7.6 6.4 4.3

现金 12.7 13.6 13.8 13.2 17.4 14.9 12.7 13.0 13.6 13.2 8.6 9.9 10.7

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H I

股票 - 0 - + 0 0 + - 0

债券 + 0 0 0 0 0 0 + 0

现金 - 0 + - 0 0 - + 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G H

预测点位 2,100 2,200 1,900 2,000-2,300 2,400 2,300 2,200 2,300

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 10 0 10 10 0 15 10 5 15

消费 30 30 18 20 10 30 15 25 35

电子技术 5 15 10 40 20 0 20 25 10

金融服务 20 30 13 10 40 5 10 5 0

金属及产品 5 10 5 0 0 0 5 5 0

房地产 15 15 5 0 0 5 5 5 5

交通及基础设施 5 0 8 0 0 5 10 5 0

能源 0 0 10 0 0 15 10 5 0

机械 5 0 15 10 30 20 10 12 15

其他: 5 0 6 10 0 5 5 8 20

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月

汽车 8.3 7.9 6.7 7.2 5.6 4.3 5.1 4.9 5.8 6.6 5.5 6.1

消费 23.7 20.4 19.8 19.2 24.9 24.1 27.6 22.9 23.5 23.6 23.4 21.4

电子技术 16.1 14.4 19.4 18.9 19.5 13.8 15.0 16.9 13.1 14.4 13.8 15.9

金融服务 14.8 18.5 14.2 14.8 14.8 15.0 12.8 13.1 15.0 15.9 16.3 15.6

金属 3.3 3.1 3.3 3.3 2.5 6.3 3.9 2.5 1.9 2.8 2.5 1.9

房地产 6.1 10.0 7.8 8.3 7.3 5.6 3.3 7.0 7.4 6.7 8.5 10.1

交通及基建 3.7 2.9 5.3 5.3 3.8 3.9 6.1 3.8 4.4 4.9 4.3 5.5

能源 4.4 4.4 3.9 3.9 1.3 1.3 2.2 1.1 1.1 2.1 2.4 4.6

机械 13.0 12.9 13.3 12.2 16.0 15.0 14.3 13.3 14.5 12.3 12.6 8.3

其它 6.6 5.6 6.2 6.8 4.5 10.9 9.6 14.6 13.4 10.8 10.9 10.6(完)

(审校 张喜良)

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