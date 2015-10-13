9月中国证券市场投资者信心指数大幅增长 对四季度大盘走势保持乐观

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月13日 - 中国证券报周二援引中国证券投资者保护基金公司最新发布的调查结果指出，9月份中国证券市场投资者信心指数较上月出现较大幅度增长，环比上升24.2%，达到51.3，投资者信心偏向乐观。
投保基金出具的分析报告认为，投资者对目前大盘表现出的抗跌性及国内经济政策有利于股市的信心较强，认为当前股票价格已逐渐接近其真实价值或合理投资价值，并对大盘四季度走势保持较为乐观的态度。
子指数方面，国内经济基本面、国内经济政策指数分别环比大幅上升37.5%和30.7%；大盘乐观、大盘反弹和大盘抗跌指数也有较大幅度提升，分别达到51.9、49.1和57.1，其中大盘乐观指数环比大幅上升35.9%；另外，股票估值指数为49.5，买入指数为47.0，也出现一定幅度上升，投资者对股票估值的认可度及买入意愿明显改善。
“在经历了此前异常波动后，市场已经进入自我修复和自我调节阶段。总体看来，除了对外围市场还表现出较为担忧的情绪以外，投资者总体信心表现出较为明显的上涨趋势。”报告称。
报告还显示，19.8%的投资者认为上证综指在未来一个月会上涨，47.5%的投资者看平，认为有可能下跌的占21.7%；在未来三个月内考虑增加投资于股票资金量的投资者占12.3%，考虑减少资金量的投资者占17.1%，50.3%的投资者选择维持现有资金量。
投保基金编制的“中国证券投资者信心指数”以月为单位，从国内经济基本面、国内经济政策、国际经济和金融环境、股票估值指标、大盘乐观指标、大盘反弹指标、大盘抗跌指标、买入指标八个指标进行描述。该指数数值介于0至100之间，指数大于50表示投资者信心整体偏向乐观，数值越高表示信心越强；反之表示投资者信心整体偏向悲观。（完）
发稿 吴芳; 审校 黄凯
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。