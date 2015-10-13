9月中国证券市场投资者信心指数大幅增长 对四季度大盘走势保持乐观

路透上海10月13日 - 中国证券报周二援引中国证券投资者保护基金公司最新发布的调查结果指出，9月份中国证券市场投资者信心指数较上月出现较大幅度增长，环比上升24.2%，达到51.3，投资者信心偏向乐观。

投保基金出具的分析报告认为，投资者对目前大盘表现出的抗跌性及国内经济政策有利于股市的信心较强，认为当前股票价格已逐渐接近其真实价值或合理投资价值，并对大盘四季度走势保持较为乐观的态度。

子指数方面，国内经济基本面、国内经济政策指数分别环比大幅上升37.5%和30.7%；大盘乐观、大盘反弹和大盘抗跌指数也有较大幅度提升，分别达到51.9、49.1和57.1，其中大盘乐观指数环比大幅上升35.9%；另外，股票估值指数为49.5，买入指数为47.0，也出现一定幅度上升，投资者对股票估值的认可度及买入意愿明显改善。

“在经历了此前异常波动后，市场已经进入自我修复和自我调节阶段。总体看来，除了对外围市场还表现出较为担忧的情绪以外，投资者总体信心表现出较为明显的上涨趋势。”报告称。

报告还显示，19.8%的投资者认为上证综指在未来一个月会上涨，47.5%的投资者看平，认为有可能下跌的占21.7%；在未来三个月内考虑增加投资于股票资金量的投资者占12.3%，考虑减少资金量的投资者占17.1%，50.3%的投资者选择维持现有资金量。

投保基金编制的“中国证券投资者信心指数”以月为单位，从国内经济基本面、国内经济政策、国际经济和金融环境、股票估值指标、大盘乐观指标、大盘反弹指标、大盘抗跌指标、买入指标八个指标进行描述。该指数数值介于0至100之间，指数大于50表示投资者信心整体偏向乐观，数值越高表示信心越强；反之表示投资者信心整体偏向悲观。（完）