《A股技术分析》沪综指下跌趋势更趋明朗

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京5月6日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周冲高回落，国家队护盘功亏一篑。技术面显示，周五大阴线一举下破5,10及60日均线，短线资金跑路心切，盲目护盘扭曲技术面的结果使得抛售压力出现集中释放，后市下跌趋势更趋明朗，随后大盘将继续跌向2,800点；中线看，本周沪指完成对5周均线的反抽，并有效下破10周均线，在经过两周低位震荡后，后市将出现较大周跌幅，继续中期探底。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1T1Xnc5
沪综指本周冲高回落，周初国家队大举护盘拉升欲以逼空方式刺激资金进场，但场外资金不为所动，技术面扭曲的结果是杀跌压力不断积累，至周五集中释放，60日均线被下破，短线后市全面转空，后市将继续震荡下跌，目标指向2,800点附近。
形态上看，3月中旬以来K线组合形成头肩顶形态，2,905点作为颈线短线将下破，其后量度跌幅指向2,713点，技术面指引大盘在跌至2,800点震荡回抽后有望继续向下跌向2,700点，即意味年内低点2,638将再次受到考验。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1O1RZGY
沪综指本周收长上影阴线，中线看上档均线压力重重，国家队反复强力护盘亦无法扭转大盘运行趋势，目前10周均线已有效下破，同时中期技术指标向下仍有一定运行空间，大盘进入反复震荡下跌通道，期间仍有大幅杀跌可能。（完）
(审校 林高丽)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。