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中国财经专栏 | 2016年 5月 6日 星期五 16:35 BJT

《A股技术分析》沪综指下跌趋势更趋明朗

路透北京5月6日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周冲高回落，国家队护盘功亏一篑。技术面显示，周五大阴线一举下破5,10及60日均线，短线资金跑路心切，盲目护盘扭曲技术面的结果使得抛售压力出现集中释放，后市下跌趋势更趋明朗，随后大盘将继续跌向2,800点；中线看，本周沪指完成对5周均线的反抽，并有效下破10周均线，在经过两周低位震荡后，后市将出现较大周跌幅，继续中期探底。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1T1Xnc5

沪综指本周冲高回落，周初国家队大举护盘拉升欲以逼空方式刺激资金进场，但场外资金不为所动，技术面扭曲的结果是杀跌压力不断积累，至周五集中释放，60日均线被下破，短线后市全面转空，后市将继续震荡下跌，目标指向2,800点附近。

形态上看，3月中旬以来K线组合形成头肩顶形态，2,905点作为颈线短线将下破，其后量度跌幅指向2,713点，技术面指引大盘在跌至2,800点震荡回抽后有望继续向下跌向2,700点，即意味年内低点2,638将再次受到考验。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1O1RZGY

沪综指本周收长上影阴线，中线看上档均线压力重重，国家队反复强力护盘亦无法扭转大盘运行趋势，目前10周均线已有效下破，同时中期技术指标向下仍有一定运行空间，大盘进入反复震荡下跌通道，期间仍有大幅杀跌可能。（完）

(审校 林高丽)

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