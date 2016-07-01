《A股技术分析》中国股市沪综指2945点上方面临较大阻力

作者 曾祥进

路透北京7月1日 - 英国脱欧公投后，中国股市沪综指.SSEC本周再获护盘托底震荡回升，但市场观望气氛浓厚。技术面显示，大盘回升至短期各条均线上方，缓和了此前可能出现向下破位的市场预期，但2,945点上方压力较大，股指形成新的箱型震荡，短线涨跌皆乏力。

中线看，五、10及20周均线亦被收复，但2,880-2,900点区间有待整固，月线则连续三个月窄幅震荡，呈现上有压力下有护盘的格局，整体横向波动料仍延续。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/297OBI3

在英国脱欧公投结束后，沪综指本周再获监管层干预大力托底护盘，并逐步回试6月高点2,940点一线。本轮护盘从力度和时间以及介入程度上看均为中国股市有史以来绝无仅有，且摒弃了以往生拉硬拽大盘指标股的传统手法，开始结合改善技术面和扭转市场预期的新方式，并取得了一定效果。

技术面看，短期均线系统修复向好减少了部分卖压，大盘在2,800-2,900点区间形成新的箱型震荡格局，但2,945点之上为此前头肩顶构筑区域，且套牢量能堆积较大，对大盘形成较大阻力。料股指短线围绕2,900点上下震荡，国家队护盘力度仍在较长时间内主导大盘运行状态。

较长期走势(月线图): tmsnrt.rs/29a2uJ6

沪综指6月微幅上涨，震幅创三个月来最低，大盘基本围绕五月均线窄幅波动，形成上有市场内生卖压，下有人为护盘买撑的尴尬格局。月线显示，五及10月线压力位于2,945-3,050区间，距离当前点位很近，向上突破难度极大。

在护盘托底力度不减的前提下，中线大盘较大概率继续维持横向波动，以时间换空间缓释上方卖压，期间基本面和技术面对市场的影响和作用将大为降低，市场活跃程度亦料有限。（完）