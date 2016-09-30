《A股技术分析》中国股市沪综指节后整体走势偏空

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京9月30日 - 中国股市沪综指.SSEC本周一度急挫跌破2,980点后震荡回抽，量能明显不济反弹偏弱。技术面显示，短期均线已形成空头排列，大盘重心出现阶梯下移，回抽乏力显示2,980点附近的技术支撑节后仍会反复受到考验，大盘短线整体走势偏空。
中线看，2,970-2,980点汇集重要周线和月线支撑，一旦失守沪指将扭转5月份以来震荡上扬走势，向下进入阴跌，管理层护盘力度仍将左右大盘运行节奏和幅度。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/2dwbeZe
沪综指本周一度跌破3,000点整数关口并下试半年线，随后获管理层护盘维稳回升，技术面则形成震荡反抽，但量能屡创新低显示上涨乏力，目前短期均线已成空头排列，大盘重心呈阶梯式下移，半年线（目前约在2,977点附近）仍将受到考验，一旦下破后市将继续震荡下跌。
9月12日形成的单日向下跳空缺口历经两周仍未得以回补，显示其为向下突破型缺口，本周一再度形成3,033点下跳缺口，且3,040点附近形成新的压力区，将持续制约大盘反弹高度，股指冲高仍会回落并将引发更多抛压。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/2dzNFCI
沪综指本周收报带下影阴线，周线形成两阴夹一阳形态，显示已经开始形成下跌趋势，5及10周均线在3,037点附近形成阻力，20及30周均线在2,980点附近的支撑则有所削弱，若失守将意味着大盘5月份以上的中线缓升格局被破坏，股指将下试2,850-2,900点一线。
成交量持续萎缩和波动率明显下降将使市场失去交投吸引力，国家队已成为主要交易对手方并不时左右大盘运行节奏，但难以长期主导股指运行趋势，整体看只要护盘力度减弱，股指跌势就可能放大，较长时期内市场将呈偏弱格局。（完）
(审校 林高丽)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。