沪综指小幅收跌 3100点整数关口技术压力加大

路透北京7月18日 - 中国股市沪综指周一小幅收跌。分析师指出，近几日大盘受制于3,100点整数关口的压力，在3,050点附近持续盘整。今日股指快速调整到10日均线后获得支撑，银行板块走强对指数拉动作用较大、同时受业绩催化和国企改革预期提振，农业板块和国企改革走势偏强。

沪综指.SSEC收报3,043.56点，跌10.74点或0.35%，上证A股今日成交2,057亿元人民币，上日为2,017亿元。

“大盘整体上还是处在一个修复的阶段，技术上3,100点前还是有整固和消化压力的要求。”首创证券策略分析师邵帅说。

他并称，上周股指冲高过程中，量能未能超过上半年水平，在目前7,000亿左右的成交水平难以支撑权重板块持续上涨，连涨两周后获利盘压力有所显现。短期大盘仍属强势运行，市场更多是采用盘中调整的形式来消化压力。量能没有实质性增大，市场只能是不断的整固，以时间换空间的要求。

他认为，今天银行板块启动，说明在前期题材股和二线蓝筹股都有所表现的情况下，市场需要一定的龙头板块维持人气，银行最近进入到分红实施阶段，同时从走势上看，这波行情银行股属于涨幅较小的品种，估值水平较低，市场在缺乏热点的情况下对资金的吸引力有所显现。

沪深300指数.CSI300收报3,262.02点，跌0.44%；沪深300指数期货主力8月合约收盘报3,224.2点，跌0.59%，成交10,930手。130亿元额度的沪股通净买入7.5亿元。（完）