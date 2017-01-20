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中国财经专栏 | 2017年 1月 20日 星期五 15:54 BJT

《A股技术分析》中国股市沪综指续维持3,100点附近波动

作者 曾祥进

路透北京1月20日 - 中国股市沪综指.SSEC本周探底3,044点回升，整体维持3,100点附近震荡。技术面显示，市场内生动量不足，长假前交投趋向清淡，惟国家队持续于3,100点下方护盘，短线股指料继续围绕该点位窄幅波动；中线看，股指下探获30周均线支撑回升，但反弹力度有限，后市仍有反复。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): reut.rs/2jFoXmq

沪综指本周初一度跌破重要短中期支撑后，国家队进场强力护盘，大盘回收至3,100点上方，但3,130-3,150点间多条均线压力叠加，并处于去年12月高点3,301点下跌以来压力线位置，短线压力巨大，料大盘续维持3,100点附近震荡，长假前交投趋淡。

较长期走势(周线图): reut.rs/2jFAEJz

沪综指本周下试30周均线重要技术位，借助国家队护盘获得支撑，中线看大盘调整时间仅七周尚不充分，料该均线还将再度被试探以确定其支撑有效性，整体看该线不宜有效破位，否则新股IPO将受到更明显影响，料死守3,100点并维持大盘平移将最为符合管理层意图。（完）

(审校 乔艳红)

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